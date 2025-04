„Schiri hat Eier“: Hessenligist Stadtallendorf beeindruckt

Stadtallendorf. Das Fußball-Hessenligaspiel zwischen dem SV Weidenhausen und Eintracht Stadtallendorf hat ein Nachspiel, allerdings ein äußerst positives! Wie die Eintracht nun auf ihren sozialen Medien mitteilt, habe sich Schiedsrichter Vincent Schandry für einen Pfiff in der Partie entschuldigt. Was war passiert? Beim Stand von 2:0 für Stadtallendorf entschied der Schiedsrichter nach einem vermeintlichen Foul im Strafraum auf Elfmeter für Weidenhausen, Sören Gonnermann erzielte kurz vor der Pause den 1:2-Anschluss vom Punkt, am Ende trennten sich beide Teams 3:3-Unentschieden.