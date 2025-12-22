Schiri-Gruppe Riß richtet Neulingskurs aus

– Foto: Alexander Sättele @helden

Um weiter alle Fußballspiele mit geprüften Unparteiischen besetzen zu können, richtet die Schiedsrichtergruppe Riß erneut einen Neulingskurs aus. Dieser beginnt am 14. Januar im Sportheim der TSG Maselheim- Sulmingen.

Die Anzahl der Schiedsrichter der Gruppe (SRG) Riß ist seit Jahren rückläufig. Die Zahl der aktiven Unparteiischen ist von mehr als 180 (vor Corona) auf mittlerweile 158 (Ende Saison 24/25) gesunken. Die Ausrichtung des Kurses sit daher grundlegend für einen geregelten Spielbetrieb. „Es gibt kein „zu früh“ oder „zu spät“ um Schiedsrichter zu werden. Jeder Neuling erhält bei uns die Aufmerksamkeit und Betreuung, die er für seine bestmögliche Entwicklung benötig“, so Felix Maucher, stellvertretender Obmann der SRG Riß

„Unsere Alterspyramide öffnet sich immer mehr nach oben hin. Insbesondere im Alter zwischen 30 und 40 haben wir noch viel Luft nach oben. Daher sind erneut auf diesen Neulingskurs angewiesen.“ Der Neulingskurs, der insgesamt acht Lerneinheiten inklusive Prüfung umfasst, richtet sich an alle aktiven und ehemaligen Fußballerinnen und Fußballer, jedoch sind auch „Quereinsteiger“ gern gesehen. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre.