Schiri-Gruppe Riß richtet Neulingskurs aus

Um weiter alle Fußballspiele mit geprüften Unparteiischen besetzen zu können, richtet die Schiedsrichtergruppe Riß erneut einen Neulingskurs aus. Dieser beginnt am 14. Januar im Sportheim der TSG Maselheim- Sulmingen.
Die Anzahl der Schiedsrichter der Gruppe (SRG) Riß ist seit Jahren rückläufig. Die Zahl der aktiven Unparteiischen ist von mehr als 180 (vor Corona) auf mittlerweile 158 (Ende Saison 24/25) gesunken. Die Ausrichtung des Kurses sit daher grundlegend für einen geregelten Spielbetrieb.
„Es gibt kein „zu früh“ oder „zu spät“ um Schiedsrichter zu werden. Jeder Neuling erhält bei uns die Aufmerksamkeit und Betreuung, die er für seine bestmögliche Entwicklung benötig“, so Felix Maucher, stellvertretender Obmann der SRG Riß
„Unsere Alterspyramide öffnet sich immer mehr nach oben hin. Insbesondere im Alter zwischen 30 und 40 haben wir noch viel Luft nach oben. Daher sind erneut auf diesen Neulingskurs angewiesen.“
Der Neulingskurs, der insgesamt acht Lerneinheiten inklusive Prüfung umfasst, richtet sich an alle aktiven und ehemaligen Fußballerinnen und Fußballer, jedoch sind auch „Quereinsteiger“ gern gesehen. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre.
Alle Interessenten sollten die Bereitschaft und die Möglichkeit haben, in einer Saison mindestens 15 Spiele (bei Jugendlichen: 12 Spiele) zu pfeifen und vier Schulungsabende der Schiedsrichtergruppe zu besuchen.
Im Neulingskurs sollen die Teilnehmer die theoretischen Grundlagen des Regelwerks kennenlernen und so die Sicherheit bekommen, ohne Regelverstöße Spiele zu leiten. Während der ersten Spielleitungen, die in der Jugend absolviert werden, werden die Neulinge von erfahrenen Schiedsrichterkolleginnen oder -kollegen begleitet und unterstützt.
Das Amt des Schiedsrichters eignet sich nach SRG-Angaben auch perfekt für ehemalige Spielerinnen und Spieler, die dem Fußball auf andere Weise verbunden bleiben wollen. Die neuen Unparteiischen haben unter anderem auch freien Eintritt auf allen Sportplätzen, darunter sind Freikarten für die Bundesliga. Weitere Informationen gibt es auf www.srg-riss.de
Hinweis: bereits am 8.1.26 um 18.30 Uhr findet im Sportheim der TSG Maselheim-Sulmingen ein unverbindlicher Infoabend für alle Interessierten statt.