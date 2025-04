Schiri getreten und angerempelt: Das sagt der Bezirk zum Spielabbruch

Daraufhin eskalierte die Situation, und der Spieler rempelte den Schiedsrichter an und trat ihm sogar auf die Füße. Mehrere Mannschaftskameraden sowie Gästespieler schützten den Schiedsrichter in diesem Moment. Der Schiedsrichter war von dieser Aktion sichtlich geschockt und zog sich in die Kabine zurück.

Nach einer Bedenkzeit brach er das Spiel beim Stand von 0:3 ab. Bedrohungen, Beleidigungen oder Gewalt gegen den Schiedsrichter sind nicht hinnehmbar und werden sicherlich zu einer massiven Sperre für den Spieler führen. Es ist unverständlich, wie es bei einem Spiel, bei dem es nicht einmal mehr um die „goldene Ananas“ ging, zu solch einer Eskalation kommen konnte. Hier muss sich auch der Verein hinterfragen.