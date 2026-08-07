Schiri-Frust und Pleite gegen Rain: Jetzendorf hat Ladehemmung

Jetzendorf musste eine halbe Stunde in Unterzahl spielen. – Foto: bruno haelke

In der 64. Minute zog der Unparteiische zur Verwunderung aller zudem die Rote Karte gegen Leon Heinzlmair. Dieser hatte einen Gegenspieler im Mittelfeld gefoult. Jeder im Lorenz-Wagner-Stadion dachte: Okay, das gibt die Gelbe Karte. Doch der Schiedsrichter griff nach hinten – und hielt dem total verdutzten Heinzlmair zum Entsetzen aller, die es mit dem Gastgeber hielten, den roten Karton unter die Nase.

Das Heimspiel gegen den TSV Rain mit 0:1 verloren, dazu sah TSV-Akteur Leon Heinzlmair die Rote Karte – es war kein guter Abend für den TSV Jetzendorf . Vor beachtlichen 325 Zuschauern im Lorenz-Wagner-Stadion fiel die Entscheidung in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Gabriel Merane verwandelte einen Foulelfmeter sicher, Maximilian Schmidt war zuvor nach Ansicht von Schiedsrichter Lucas Jerlich gefoult worden.

„Unser Matchplan ist bis zur Nachspielzeit der ersten Halbzeit voll aufgegangen. Dann sowas!“, ärgerte sich der Jetzendorfer Coach Markus Pöllner nach der Partie. In der Tat stand sein Team sehr gut in der Defensive, es ließ bis zur 45. +2 Minute nichts, aber auch rein gar nichts zu. Dann musste Keeper Daniel Witetschek zwei Mal per Fuß klären, im Anschluss kratzte Niklas Schröder das Spielgerät von der eigenen Linie. Daraufhin ging der Rainer Stürmer und ehemalige Pipinsrieder Maximilian Schmidt beim Kampf um den Abpraller zu Boden – Kopftreffer! Schiedsrichter Lucas Jerlich zögerte nicht eine Sekunde und deutete auf den Punkt. Die Chance ließ sich Routinier Gabriel Merane nicht nehmen und netzte sicher ein (45.+3). Schmidt musste zur Pause wegen einer Augenverletzung ausgewechselt werden.

Der Gast aus Rain hatte im ersten Spielabschnitt zwar mehr Ballbesitz, konnte aber bis auf die Nachspielzeit nicht eine Torchance nachweisen. Die Jetzendorfer Defensive stand gut und in der Offensive hatten Frederic Rist und Tim Greifenegger mit Weitschüssen gute Aktionen. Durch den verwandelten Elfmeter ging es mit der Führung und dem letztendlichen entscheidenden Treffer in die Pause.

Im zweiten Spielabschnitt übernahm der Gastgeber vollends das Kommando. Leon Heinzlmair und Leon Nuhanovic hatten gute Chancen, die aber letztendlich keinen Erfolg brachten. Nach der Roten Karte in der 64. schüttelte sich der Gastgeber kurz, um dann wieder auf das Tor des Gastes anzurennen. Halbchancen waren vorhanden, aber etwas richtig Zwingendes gab es nicht.

In der Vorbereitung und den ersten beiden Spielen war den Grün-Weißen der Torhunger förmlich anzusehen, seit nunmehr zwei Spielen sind sie torlos. Sicher hat Rain mit Niklas Gordy, Michael Knötzinger Jannik Schuster, Gabriel Merane und Dennis Lechner eine Achse im Spiel, die mehr als höchsten Landesligaansprüchen genügt, doch der Gastgeber schaffte es nicht, seine Überlegenheit im zweiten Spielabschnitt in zwingende Chancen und Tore umzumünzen. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht, denn bereits am morgien Samstag ist der TSV Jetzendorf zu Gast beim Tabellenführer FV Illertissen II.