Schiri-Fehler sorgt für Spielwiederholung in der Bezirksliga

Mainz. Ein kurioser Schiedsrichterfehler sorgt in der Bezirksliga Rheinhessen für Gesprächsstoff: Die Liga-Auftaktbegegnung zwischen dem VfR Nierstein und dem SV Guntersblum (2:1) muss wiederholt werden. Das entschied das Verbandsgericht des Südwestdeutschen Fußball-Verbands. In der Nachspielzeit hatte der Schiedsrichter Guntersblums Mittelfeldspieler Dennis Wilhelm (Nummer 8) die Gelb-Rote Karte gezeigt – in der Annahme, er habe bereits Gelb gesehen. Tatsächlich war es aber Niersteins Spieler Tobias Kerz (ebenfalls Nummer 8), der zuvor verwarnt worden war.