Aufreger der Woche
Guntersblums Dennis Wilhelm (#8) hat beim Saisonauftakt in Nierstein in der Nachspielzeit die Ampelkarte gesehen, ohne vorher verwarnt worden zu sein. Jetzt muss die Begegnung wiederholt werden.
Guntersblums Dennis Wilhelm (#8) hat beim Saisonauftakt in Nierstein in der Nachspielzeit die Ampelkarte gesehen, ohne vorher verwarnt worden zu sein. Jetzt muss die Begegnung wiederholt werden. – Foto: Chiara König - Archiv

Schiri-Fehler sorgt für Spielwiederholung in der Bezirksliga

Das Bezirksliga-Auftaktspiel zwischen dem VfR Nierstein und dem SV Guntersblum bekommt eine Neuauflage, weil der Schiedsrichter einen falschen Platzverweis ausgesprochen hat

Mainz. Ein kurioser Schiedsrichterfehler sorgt in der Bezirksliga Rheinhessen für Gesprächsstoff: Die Liga-Auftaktbegegnung zwischen dem VfR Nierstein und dem SV Guntersblum (2:1) muss wiederholt werden. Das entschied das Verbandsgericht des Südwestdeutschen Fußball-Verbands. In der Nachspielzeit hatte der Schiedsrichter Guntersblums Mittelfeldspieler Dennis Wilhelm (Nummer 8) die Gelb-Rote Karte gezeigt – in der Annahme, er habe bereits Gelb gesehen. Tatsächlich war es aber Niersteins Spieler Tobias Kerz (ebenfalls Nummer 8), der zuvor verwarnt worden war.
