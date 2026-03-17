Schiri-Fehler leitet Oeynhausener Heimsieg gegen Lohe ein

Bitterer Spielverlauf für den TuS Lohe. – Foto: Christian Bunge

Es ist eine der Kuriositäten der laufenden Spielzeit. Am Samstag standen sich in der Landesliga Staffel 1 der FC Bad Oeynhausen und der TuS Lohe gegenüber. Es war ein wichtiges "Sechs-Punkte-Spiel" in der engen oberen Tabellenhälfte. Lohe war drauf und dran, durch einen Auswärtssieg mit dem FCO gleichzuziehen, als der Schiedsrichter Yannick Bloch beim Stand von 1:2 durch eine Fehlentscheidung die Wende einleitete.

Der überragende Loher Offensivmann Adrian Mavretic, der die frühe Führung erzielt hatte, wurde in der 76. Spielminute in der Vorwärtsbewegung am Mittelkreis rüde von Robin Reimer gestoppt. Das Video der Szene liegt der FuPa-Redaktion vor.

Pech hatte Reimer, dass er nach seinem Foulspiel hart aufprallte und sich die Schulter auskugelte. Nach mehrminütiger Behandlung musste er sich auswechseln lassen. Zur großen Überraschung aller Akteure zeigte der Unparteiische Yannick Bloch plötzlich Mavretic für die Aktion die Gelbe Karte. Da dieser bereits verwarnt war, stellte ihn Bloch mit Gelb-Rot vom Platz.