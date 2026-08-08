Schiri-Fauxpas, Chancenwucher und vier Tore am Brookdeich

Kurioser hätte der Saisonauftakt am Brookdeich kaum beginnen können: Noch bevor der Ball richtig rollte, sorgte das Schiedsrichtergespann für den ersten Fauxpas des Abends. Danach übernahm der TuS Haren weitgehend das Kommando, musste sich gegen Aufsteiger SV Dalum am Ende aber mit einem 2:2 (1:2) begnügen.

Dalum zeigte sich zunächst eiskalt. John Schäfer nutzte nach sieben Minuten die erste Gelegenheit zur Führung. Mirco Husmann glich per Foulelfmeter aus (16.), ehe Rückkehrer Fabian Alferink nur sechs Minuten später das 1:2 erzielte. Haren war spielstärker und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten, ließ vor dem Tor aber zu viel liegen.

Nach der Pause belohnte sich der TuS zumindest teilweise: Martin Raming-Freesen köpfte nach einer Ecke zum 2:2 ein (53.). Anschließend drängten die Gastgeber auf den Sieg, während Dalum vor allem mit Nadelstichen gefährlich blieb. Kurz vor Schluss traf Husmann noch den Pfosten. So blieb es bei der Punkteteilung, für Dalum ein hart erkämpfter Zähler, für Haren angesichts des Chancenplus eher zwei verlorene Punkte.

P.S.: Beim Verlassen des Platzes habe ich noch kurz mit Bernd Christmann über die etwas unglücklich aussehenden Gegentore geflachst. Seine Erklärung kam prompt und trocken: „Die Sonne hat geblendet.“