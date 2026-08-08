Schiri-Fauxpas, Chancenwucher und vier Tore am Brookdeich

Der 1. Spieltag der Opti-Wohnwelt-Emslandliga ist eröffnet. Hier gibt's nach und nach alle Spielberichte, Ergebnisse und die wichtigsten Geschichten zum Saisonauftakt, kompakt zusammengefasst.
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Kurioser hätte der Saisonauftakt am Brookdeich kaum beginnen können: Noch bevor der Ball richtig rollte, sorgte das Schiedsrichtergespann für den ersten Fauxpas des Abends. Danach übernahm der TuS Haren weitgehend das Kommando, musste sich gegen Aufsteiger SV Dalum am Ende aber mit einem 2:2 (1:2) begnügen.
Dalum zeigte sich zunächst eiskalt. John Schäfer nutzte nach sieben Minuten die erste Gelegenheit zur Führung. Mirco Husmann glich per Foulelfmeter aus (16.), ehe Rückkehrer Fabian Alferink nur sechs Minuten später das 1:2 erzielte. Haren war spielstärker und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten, ließ vor dem Tor aber zu viel liegen.
Nach der Pause belohnte sich der TuS zumindest teilweise: Martin Raming-Freesen köpfte nach einer Ecke zum 2:2 ein (53.). Anschließend drängten die Gastgeber auf den Sieg, während Dalum vor allem mit Nadelstichen gefährlich blieb. Kurz vor Schluss traf Husmann noch den Pfosten. So blieb es bei der Punkteteilung, für Dalum ein hart erkämpfter Zähler, für Haren angesichts des Chancenplus eher zwei verlorene Punkte.
P.S.: Beim Verlassen des Platzes habe ich noch kurz mit Bernd Christmann über die etwas unglücklich aussehenden Gegentore geflachst. Seine Erklärung kam prompt und trocken: „Die Sonne hat geblendet.“
Der SV Bawinkel ist mit einem überzeugenden 3:1 (1:0)-Auswärtssieg bei der DJK Eintracht Börger in die neue Emslandliga-Saison gestartet.
Marco Lenger brachte die Gäste nach einer Ecke per Kopf in Führung (33.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Leon Looschen (51.) und Timo Wintels per Kopf nach einem Freistoß (69.) auf 3:0. Börger kam trotz einer Großchance von Mathis Albers lange nicht zurück ins Spiel. Der Treffer von Ole Schürmann in der Nachspielzeit zum 1:3-Endstand blieb nur noch Ergebniskosmetik.
Der SV Teglingen ist erfolgreich in die neue Emslandliga-Saison gestartet. Beim SV Eltern feierte die Mannschaft einen verdienten 3:0 (2:0)-Auswärtssieg.
Johann Schimanski brachte die Gäste mit einem sehenswerten Fallrückzieher früh in Führung (14.), Janis Hagemann erhöhte nach einer halben Stunde auf 2:0. Eltern verteidigte nach der Pause engagiert, fand offensiv aber kaum statt. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Christoph Kleemann kurz vor dem Abpfiff zum 3:0-Endstand (87.).