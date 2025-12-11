Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Schiri beklagt nach C-Liga-Spiel: „Es wird immer schlimmer“
Teaser KLC WETZLAR: +++ Meckern, beleidigen und mehr: Was Marcel Steinmann am vergangenen Sonntag in der Fußball-C-Liga erlebt, ist für ihn längst kein Einzelfall. Der Schiedsrichter redet Klartext +++
Wetzlar. Bitterböse bis höhnisch sind die Kommentare, die sich Schiedsrichter Marcel Steinmann am vergangenen Sonntag in der Fußball-C-Liga Wetzlar (Gruppe 2) anhören muss. „Wie viel Geld hast du von denen bekommen, dass du so pfeifst?“ Oder auch: „Super Schiri, du bist der beste Mann!“ Harmlos? Halb so wild? Handelsüblich? „Nein“, sagt Schiri Steinmann, „was zwischen Spartak Wetzlar II und Rot-Weiß Wetzlar II (Endstand 5:5., Anm. d. Red.) passiert ist, war schon extrem“. Der 36-Jährige, der für den SV Hermannstein pfeift, hat einen Sonderbericht angefertigt, der „Fall“ liegt bereits beim Kreissportgericht.