Pfeift für den SV Hermannstein in der C-Liga: Schiedsrichter Marcel Steinmann. © Katja Stranzenbach
Schiri beklagt nach C-Liga-Spiel: „Es wird immer schlimmer“

Teaser KLC WETZLAR: +++ Meckern, beleidigen und mehr: Was Marcel Steinmann am vergangenen Sonntag in der Fußball-C-Liga erlebt, ist für ihn längst kein Einzelfall. Der Schiedsrichter redet Klartext +++

Wetzlar. Bitterböse bis höhnisch sind die Kommentare, die sich Schiedsrichter Marcel Steinmann am vergangenen Sonntag in der Fußball-C-Liga Wetzlar (Gruppe 2) anhören muss. „Wie viel Geld hast du von denen bekommen, dass du so pfeifst?“ Oder auch: „Super Schiri, du bist der beste Mann!“ Harmlos? Halb so wild? Handelsüblich? „Nein“, sagt Schiri Steinmann, „was zwischen Spartak Wetzlar II und Rot-Weiß Wetzlar II (Endstand 5:5., Anm. d. Red.) passiert ist, war schon extrem“. Der 36-Jährige, der für den SV Hermannstein pfeift, hat einen Sonderbericht angefertigt, der „Fall“ liegt bereits beim Kreissportgericht.

