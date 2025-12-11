Schiri beklagt nach C-Liga-Spiel: „Es wird immer schlimmer“

Wetzlar. Bitterböse bis höhnisch sind die Kommentare, die sich Schiedsrichter Marcel Steinmann am vergangenen Sonntag in der Fußball-C-Liga Wetzlar (Gruppe 2) anhören muss. „Wie viel Geld hast du von denen bekommen, dass du so pfeifst?“ Oder auch: „Super Schiri, du bist der beste Mann!“ Harmlos? Halb so wild? Handelsüblich? „Nein“, sagt Schiri Steinmann, „was zwischen Spartak Wetzlar II und Rot-Weiß Wetzlar II (Endstand 5:5., Anm. d. Red.) passiert ist, war schon extrem“. Der 36-Jährige, der für den SV Hermannstein pfeift, hat einen Sonderbericht angefertigt, der „Fall“ liegt bereits beim Kreissportgericht.