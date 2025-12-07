Schiri-Ärger und wilde Schlussphase für Aachen, FCI rettet einen Punkt

Für reichlich Gesprächsstoff dürfte das 2:2 zwischen Hansa Rostock und Alemannia Aachen sorgen. Demnach bescherten den Aachenern zwei Fehlentscheidungen des Unparteiischen jeweils einen Platzverweise und einen Gegentreffer. Am Ende einer wilden Schlussphase konnte die Aachener immerhin einen Punkt bejubeln. Zuvor stürzte der SV Waldhof Mannheim den 1. FC Saarbrücken weiter in die Krise. Auch der FC Ingolstadt holte trotz langer Unterzahl noch eine Punkt gegen den FC Erzgebirge Aue.

Es tat sich eigentlich nicht viel in der Anfangsphase. Nach so mancher Ballbesitzphase auf beiden Seiten wurde es aber urplötzlich heiß. Kennedy Okpala gab weiter auf Emmanuel Iwe, dessen Flankenversuch von Calogero Rizzuto mit dem Arm abgewehrt wurde. Schiedsrichter Richard Hempel entschied auf Strafstoß, den Okpala verwandelte (12.). Das Südwest-Derby nahm in der Folge dann auch allmählich Fahrt auf. Dabei spielte sich Patrick Schmidt zwei Mal hintereinander in den Fokus. Zunächst scheiterte er im Versuch Thijmen Nijhuis zu umkurven (19.), wenig später verfehlte er mit seinem Abschluss das Gehäuse nur knapp (21.). Die gute Phase des FCS sollte kurz darauf belohnt werden. Tim Civeja schnappte sich die Kugel von Julian Rieckmann und gab auf Abdoulaye Kamara ab. Dieser nahm aus der Distanz Maß und überwand Nijhuis mit einem strammen Abschluss (22.). Die Mühen machten sich die Gäste aber schon kurz darauf wieder zunichte. Florian Pick spielte einen Rückpass unfreiwillig in den Lauf von Terrence Boyd, der vor Philip Menzel sicher zum 2:1 abschloss (34.). Der Saarbrücker Schlussmann musste nach dem Seitenwechsel dann gegen Boyd eingreifen, verhinderte so den dritten Gegentreffer (49.). Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte konnte sich keine der beiden Seiten wesentlich behaupten. In der Schlussphase traten die beiden Schlussmänner aber noch einmal in den Vordergrund. Der eingewechselte Nicklas Shipnoski scheiterte an einer starken Parade von Menzel (82.), kurz darauf reagierte Nijhuis aus spitzem Winkel gegen Amine Groune herausragend (84.). Schlussendlich hatte also der SV Waldhof die Nase vorn und setzte somit die Saarbrücker Misere fort. SV Waldhof Mannheim – 1. FC Saarbrücken 2:1

SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis, Julian Rieckmann (46. Janne Sietan), Tim Sechelmann, Lukas Klünter, Niklas Hoffmann, Emmanuel Iwe (76. Nicklas Shipnoski), Samuel Abifade, Adama Diakhaby (86. Malte Karbstein), Diego Michel (71. Felix Lohkemper), Kennedy Okpala, Terrence Boyd (76. Masca) - Trainer: Luc Holtz

1. FC Saarbrücken: Phillip Menzel, Calogero Rizzuto, Lasse Wilhelm, Niko Bretschneider, Robin Bormuth, Manuel Zeitz (83. Amine Groune), Kasim Rabihic (62. Kai Brünker), Tim Civeja (83. Elijah Krahn), Abdoulaye Kamara (74. Dominic Baumann), Patrick Schmidt (62. Rodney Elongo-Yombo), Florian Pick - Trainer: Jürgen Luginger

Schiedsrichter: Richard Hempel (Großnaundorf) - Zuschauer: 16256

Tore: 1:0 Kennedy Okpala (12. Handelfmeter), 1:1 Abdoulaye Kamara (22.), 2:1 Terrence Boyd (34.), Skandalöse Schiedsrichterleistung und Last-Minute-Ausgleich: Kein Sieger in Rostock

In der Anfangsphase der Partie konnte sich noch keines der beiden Teams wesentlich behaupten, vielmehr stellte eine Entscheidung des Schiedsrichters Daniel Bartnitzki die Partie schon früh komplett auf den Kopf. Nach einem langen Ball auf die Aachener Abwehrkette kontrollierte Danilo Wiebe in einer eigentlich unspektakulären Aktion die Kugel eher mit dem Rücken und der Schulter als dem Oberarm. Der Schiedsrichter bewertete dies jedoch als ein Verhindern einen klaren Torchance und zückte prompt die Rote Karte (10.). Aachen war kurz geschockt, doch der Kogge war die Überzahl zunächst nicht anzusehen. Die Alemannen zeigten sich von einem ganz anderen Gesicht als noch eine Woche zuvor in Duisburg und wurden dafür auch belohnt. Florian Carstens spielte einen sorglosen Rückpass aus der Drehung in Richtung Benjamin Uphoff, doch Mehdi Loune hatte den Braten gerochen, spritzte dazwischen und schob ins verwaiste Tor ein (34.). Auf der anderen Seite rettete Jan Olschowsky aus kurzer Distanz den Kopfball-Aufsetzer von Christian Kinsombi (37.). Rostock hatte inzwischen natürlich mehr Spielanteile, doch die Kaiserstädter setzten immer wieder wichtige Nadelstiche. So brach Mika Schroers nach einem Konter durch, schloss aber alleine vor Uphoff viel zu harmlos ab und verpasste so das 2:0 (45. +1). Die erste Hälfte war noch nicht zu Ende und erneut glänzte der Unparteiische mit einer Fehlentscheidung. Joel Da Silva Kiala sprang sogar außerhalb des Strafraums der Ball an den Kopf, doch Bartnitzki wollte wieder eine Hand dran gesehen haben und zeigte gar auf den Elfmeterpunkt. Kenan Fatkic sollte es egal sein und verwandelte zum Ausgleich (45. +4). Aachen konnte nach dem Seitenwechsel nicht mehr mit der gleichen Intensität dagegenhalten, musste mit aller Leidenschaft um den eigenen Sechzehnern verteidigen. Benno Dietze mit vollem Risiko übers Tor (60.) und Emil Holten (75.) hatten vielversprechende Gelegenheiten in dieser Phase. Die Nachspielzeit hatte es dann noch einmal in sich. Alles war im Aachener Sechzehner versammelt, Marco Schuster brachte einfach mal eine Flanke auf den zweiten Pfosten und diese touchierte Ahmet Gürleyen wohl noch ins lange Eck (90., 5). Doch immerhin konnten die Aachener dem Unparteiischen nicht nachsagen, dass er keine ausgiebige Nachspielzeit hat laufen lassen. So kamen die Gäste noch einmal in den Strafraum der Hansa. Bentley-Baxter Bahn chippte in den Strafraum, Lukas Scepanik legte per Kopf auf Youngster Faton Ademi, der die Kugel akrobatisch im Tor unterbrachte (90. + 10). Für beide Seiten sicherlich ein komischer Tag, mit dem Spielverlauf wird sich aber Rostock wohl mehr über den Punktverlust ärgern. F.C. Hansa Rostock – Alemannia Aachen 2:2

F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Jan Mejdr (46. Nico Neidhart), Florian Carstens (46. Ahmet Gürleyen), Viktor Bergh, Christian Kinsombi (60. Maximilian Krauß), Franz Pfanne, Marco Schuster, Benno Dietze (76. Adrien Lebeau), Kenan Fatkic, Ryan Don Naderi, Andreas Voglsammer (70. Emil Holten) - Trainer: Daniel Brinkmann

Alemannia Aachen: Jan Olschowsky, Joel Da Silva Kiala, Pierre Nadjombe (90. Sasa Strujic), Marius Wegmann (54. Felix Meyer), Bentley-Baxter Bahn, Faton Ademi, Danilo Wiebe, Lars Gindorf (90. Emmanuel-Chinedu Elekwa), Mehdi Loune (65. Marc Richter), Lukas Scepanik, Mika Schroers (90. Kwasi Wriedt) - Trainer: Mersad Selimbegovic

Schiedsrichter: Daniel Bartnitzki (Erfurt)

Tore: 0:1 Mehdi Loune (34.), 1:1 Kenan Fatkic (45.+4 Handelfmeter), 2:1 Marco Schuster (90.+5), 2:2 Faton Ademi (90.+10)

Rot: Danilo Wiebe (10./Alemannia Aachen/Ellenbogen oder Notbremse) Ingolstadt rettet einen Punkt in Unterzahl