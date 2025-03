Schiri-Ärger in Bamberg, denkwürdiger Tag in Vilzing

Leo Haas (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)"Wir haben eine richtig gute Leistung gebracht und absolut verdient gewonnen. Es war nicht ganz so leicht, wenn du nach drei Minuten 0:1 hinten bist, aber die Mannschaft hat das über weite Strecken richtig, richtig gut gemacht. Unterm Strich ein sehr gelungener Auftritt von uns."Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)"Wir sind super ins Spiel reingekommen und sind sehr früh in Führung gegangen, so wünscht man sich das. Dann haben wir aber komplett aufgehört, uns an die taktischen Vorgaben zu halten. Deshalb haben wir zu Recht 3:1 verloren."

Tobias Beck (Spielertrainer SpVgg Hankofen-Hailing)"Wir starten total ungünstig in die Partie, schaffen es dann aber, das Spiel an uns zu reißen und gehen auch mit einer verdienten 2:1-Führung in die Pause. Wir hatten uns viel vorgenommen, doch gleich nach Wiederanpfiff gab`s die kalte Dusche, und das hat uns richtig weh getan, das hat man gemerkt. Die Mannschaft war dann erst einmal ganz, ganz weit weg vom Platz. Wir sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen, und das hat Burghausen in der Phase brutal ausgenutzt."Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)"In der ersten Halbzeit war ich mit der Mannschaft überhaupt nicht zufrieden. Das habe ich auch in der Pause klar angesprochen. Wir haben viel zu einfache Fehler gemacht und viel zu sorglos verteidigt. Deshalb waren wir auch zu Recht in Rückstand. Wir sind dann mit viel, viel mehr Elan, Aktivität und Druck Richtung Tor aus der Pause rausgekommen. So hatten wir uns das erhofft."