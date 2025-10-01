Schindzielorz warnt vor Nachholspiel: „Leiferde ist eine gute Truppe“

Am Donnerstagabend (2. Oktober, 19 Uhr) steht für den MTV Hondelage das Nachholspiel des 7. Spieltags in der Bezirksliga Braunschweig 2 auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Rafael Schindzielorz gastiert beim VfL Leiferde, der aktuell auf Rang 14 der Tabelle steht.

Für Schindzielorz ist die vermeintlich klare Tabellenkonstellation jedoch kein Grund zur Selbstzufriedenheit: „Mit Leiferde empfängt uns ein Gegner, deren Tabellenplatz nicht das widerspiegelt, was sie eigentlich können. Für mich ist Leiferde eine gute Truppe, die sich mit Janik Scheike als Trainer nochmal verbessert hat.“

Tatsächlich musste Leiferde am vergangenen Wochenende eine herbe 1:4-Heimniederlage gegen Spitzenreiter Lehndorfer TSV hinnehmen, zeigte dabei aber eine ordentliche Leistung. Der MTV selbst unterlag dem Lehndorfer TSV zuletzt mit 2:5 – nach starkem Start mit der frühen Führung durch Jean-Pascal Slotta fehlte in der Defensive die Stabilität.

Mit 13 Punkten aus sechs Spielen liegt Hondelage dennoch auf Platz vier und könnte den Anschluss an die Tabellenspitze mit einem Sieg im Nachholspiel halten. Was dafür nötig ist, macht Schindzielorz deutlich: „Wir müssen versuchen, unser Spiel durchzusetzen und Leiferde von unserem Tor wegzuhalten."