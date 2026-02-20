Schindzielorz warnt vor kampfstarkem FC Wenden

– Foto: Friedhelm Brauner

Die Winterpause ist vorbei – und für den MTV Hondelage beginnt das Pflichtspieljahr 2026 mit einem Nachholspiel. Am Sonntag (22. Februar, 14 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Rafael Schindzielorz den FC Wenden zum 11. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 2.

Die Vorbereitung verlief witterungsbedingt nicht optimal. „Die Vorbereitung war wie bei vielen Mannschaften aufgrund des Wetters nicht die beste. Aber wir haben trotzdem das Beste daraus gemacht und uns weitestgehend gut vorbereitet“, sagt Schindzielorz.

Mit dem FC Wenden wartet ein Gegner aus dem Tabellenmittelfeld, der vor allem über Einsatz und mannschaftliche Geschlossenheit kommt. „Mit Wenden wartet ein Gegner auf uns, der sehr viel über Kampf und Geschlossenheit kommt. Mit Finn Eilers haben sie einen guten Schlüsselspieler, der das Spiel an sich reißt“, warnt der MTV-Coach.