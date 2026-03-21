Schindzielorz: „Lehndorf ist die spielstärkste Mannschaft der Liga“

Die Vorzeichen für die Mannschaft von Rafael Schindzielorz könnten jedoch kaum schwieriger sein. Der Trainer plagt sich mit erheblichen Ausfällen herum, die die taktische Flexibilität einschränken dürften. „Leider haben wir dieses Wochenende große Personalsorgen und werden einen ganz dünnen Kader haben“, konstatiert Schindzielorz mit Blick auf das Aufgebot. Dennoch weigert sich der Übungsleiter, die Flinte vorzeitig ins Korn zu werfen: „Trotzdem werden wir alles versuchen, um was Zählbares rauszuholen.“

Die Aufgabe gegen den Primus der Liga erfordert jedoch mehr als nur Kampfgeist. Der Lehndorfer TSV thront trotz der jüngsten Niederlage mit 46 Punkten an der Spitze und stellt mit 76 erzielten Toren die mit Abstand gefährlichste Offensive. Schindzielorz zollt dem Gegner vorab großen Respekt: „Lehndorf ist die spielstärkste Mannschaft der Liga.“ Die Marschroute für den MTV, der aktuell mit 29 Zählern auf dem fünften Rang rangiert, ist daher klar definiert. Es gilt, die Kreise des Favoriten frühzeitig zu stören und die defensiven Räume zu verengen. „Da dürfen wir denen nicht viel Raum geben und müssen zusammen gegen den Ball arbeiten“, fordert der Coach von seinem verbliebenen Kader.

Dass Lehndorf verwundbar sein kann, zeigte nicht nur das vergangene Wochenende, sondern auch die Erinnerung an das Hinspiel dürfte in Hondelage noch präsent sein. Zwar verlor der MTV damals deutlich mit 2:5, konnte jedoch zwischenzeitlich durch Jean-Pascal Slotta in Führung gehen und bewies Moral. Am Sonntag (Anpfiff 14:00 Uhr) wird es darauf ankommen, ob der MTV die personellen Lücken durch kollektive Disziplin schließen kann, um dem Favoriten ein Bein zu stellen und den Anschluss an die Plätze drei und vier zu halten.