Schindzielorz: „Lehndorf hat unsere Fehler sofort bestraft“

In der Bezirksliga 2 Braunschweig gibt es Begegnungen, die eine eigene Historie atmen. Das Duell zwischen dem MTV Hondelage und dem Lehndorfer TSV gehört zweifellos dazu – ein Spiel mit Vergangenheit und der emotionalen Duelle. Am 21. Spieltag war die Rollenverteilung jedoch klarer, als es der Spielverlauf phasenweise vermuten ließ: Der Tabellenführer aus Lehndorf setzte sich auf dem Kunstrasen in Hondelage souverän mit 3:0 (3:0) durch.
Trotz der deutlichen Niederlage zog MTV-Trainer Rafael Schindzielorz ein bemerkenswert positives Fazit. Angesichts der massiven Personalsorgen, die den Kader der Gastgeber im Vorfeld stark ausgedünnt hatten, präsentierte sich Hondelage konkurrenzfähig. „Es war von allen Beteiligten, inklusive Schiedsrichter, ein Spiel auf sehr gutem Niveau. Es waren auf beiden Seiten genug Chancen da, um Tore zu schießen“, bilanzierte Schindzielorz nach der Partie. Tatsächlich begegneten sich beide Teams spielerisch auf Augenhöhe, doch in den entscheidenden Momenten offenbarte der Spitzenreiter seine ganze Klasse.
Innerhalb von nur 16 Minuten sorgte der Lehndorfer TSV für die Vorentscheidung. Den Auftakt machte Ole Herzig in der 23. Minute, der eine Flanke mit einer artistischen „Flugshow“ per Kopf über die Unterlatte ins Tor beförderte. Nur drei Minuten später erhöhte Fynn Höhl mit einem sehenswerten Linksschuss aus 25 Metern über den Torwart auf 2:0 (26.). Den Schlusspunkt unter eine hocheffiziente erste Hälfte setzte erneut Herzig, der nach einem präzisen Steckpass von Mitschke zum 3:0 vollendete (39.).
Schindzielorz erkannte die Qualität des Gegners neidlos an: „Leider hat Lehndorf unsere Fehler mit ihrer brutalen Offensive sofort bestraft. Uns hat leider im Abschluss die Durchschlagskraft gefehlt.“ Während Hondelage vor dem Tor die letzte Präzision vermissen ließ, demonstrierte Lehndorf, warum sie mit nun 79 Saisontoren das Maß der Dinge sind. „Trotzdem bin ich mit meiner Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben trotz Personalmangel ein gutes Spiel gemacht“, betonte der MTV-Coach.
Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie zusehends. Lehndorf verwaltete den Vorsprung, während Hondelage zwar bemüht blieb, aber nicht mehr zwingend genug wurde. Für Hendrik Boy war der Sieg nach zuletzt zwei Niederlagen aus vier Rückrundenspielen ein wichtiges Signal: „Jetzt war Mentalität und Siegeswille gefragt! Gute Reaktion der Mannschaft.“
In der Tabelle festigt der Lehndorfer TSV mit 49 Punkten seine Spitzenposition und wahrt den Zehn-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Wendezelle. Der MTV Hondelage verbleibt trotz der Niederlage mit 29 Zählern auf dem fünften Tabellenplatz.