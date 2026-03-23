Schindzielorz: „Lehndorf hat unsere Fehler sofort bestraft“

Trotz der deutlichen Niederlage zog MTV-Trainer Rafael Schindzielorz ein bemerkenswert positives Fazit. Angesichts der massiven Personalsorgen, die den Kader der Gastgeber im Vorfeld stark ausgedünnt hatten, präsentierte sich Hondelage konkurrenzfähig. „Es war von allen Beteiligten, inklusive Schiedsrichter, ein Spiel auf sehr gutem Niveau. Es waren auf beiden Seiten genug Chancen da, um Tore zu schießen“, bilanzierte Schindzielorz nach der Partie. Tatsächlich begegneten sich beide Teams spielerisch auf Augenhöhe, doch in den entscheidenden Momenten offenbarte der Spitzenreiter seine ganze Klasse.

Innerhalb von nur 16 Minuten sorgte der Lehndorfer TSV für die Vorentscheidung. Den Auftakt machte Ole Herzig in der 23. Minute, der eine Flanke mit einer artistischen „Flugshow“ per Kopf über die Unterlatte ins Tor beförderte. Nur drei Minuten später erhöhte Fynn Höhl mit einem sehenswerten Linksschuss aus 25 Metern über den Torwart auf 2:0 (26.). Den Schlusspunkt unter eine hocheffiziente erste Hälfte setzte erneut Herzig, der nach einem präzisen Steckpass von Mitschke zum 3:0 vollendete (39.).

Schindzielorz erkannte die Qualität des Gegners neidlos an: „Leider hat Lehndorf unsere Fehler mit ihrer brutalen Offensive sofort bestraft. Uns hat leider im Abschluss die Durchschlagskraft gefehlt.“ Während Hondelage vor dem Tor die letzte Präzision vermissen ließ, demonstrierte Lehndorf, warum sie mit nun 79 Saisontoren das Maß der Dinge sind. „Trotzdem bin ich mit meiner Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben trotz Personalmangel ein gutes Spiel gemacht“, betonte der MTV-Coach.