Schindzielorz: „Ich denke, dass es ein torreiches Spiel wird“

Am kommenden Sonntag (Anpfiff 14:00 Uhr) richtet sich der Blick in der Bezirksliga 2 Braunschweig auf das Duell zwischen dem MTV Hondelage und dem VfL Leiferde. Für die Mannschaft von Rafael Schindzielorz geht es darum, die 0:3-Niederlage gegen den Spitzenreiter Lehndorfer TSV abzuschütteln und den fünften Tabellenplatz gegen einen direkten Verfolger zu verteidigen. Doch die Aufgabe könnte kaum pikanter sein, denn der Gegner aus Leiferde reist mit einer gehörigen Portion Rückenwind an.
Während Hondelage zuletzt die individuelle Klasse der Lehndorfer anerkennen musste, feierte der VfL Leiferde einen prestigeträchtigen 3:2-Erfolg gegen Germania Lamme. Ein Sieg, der den Aufwärtstrend unterstreicht. Diese Entwicklung ist auch Rafael Schindzielorz nicht entgangen: „Mit Leiferde wartet ein Gegner auf uns, der sich endlich gefangen hat und mit ihrem neuen Trainer eine super Rückrunde spielt“, warnt der Hondelager Coach vor der Partie.
Besonders die personelle Qualität der Gäste bereitet den Hausherren Sorgen. Leiferde verfügt über Akteure wie Luca Pospiech, der beim jüngsten Sieg gegen Lamme doppelt traf und auch im Hinspiel, das der MTV mit 1:3 verlor, bereits erfolgreich war. Schindzielorz betont die individuelle Stärke des Gegners: „Die Mannschaft verfügt über sehr gute Einzelspieler, die das mit ins Team einbringen.“ Für den MTV wird es daher essenziell sein, die defensive Stabilität wiederzufinden, die gegen Lehndorf phasenweise verloren ging.
Taktisch fordert der Trainer von seiner Elf höchste Konzentration und eine deutliche Steigerung vor dem gegnerischen Gehäuse. „Wir müssen hellwach sein und unsere Chancen nutzen“, so die klare Marschroute. Die Zuschauer am Sportplatz in Hondelage dürfen sich dabei wohl auf Unterhaltung einstellen, denn Schindzielorz prognostiziert ein offenes Visier: „Ich denke, dass es ein torreiches Spiel wird.“
Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht die Relevanz der Begegnung: Hondelage steht mit 29 Punkten auf Rang fünf, Leiferde lauert mit 26 Zählern auf Platz sieben. Mit einem Heimsieg könnte der MTV den Abstand vergrößern und sich im oberen Tabellendrittel festsetzen. Sollte jedoch der Trend des VfL anhalten, würde das Feld im Kampf um die Plätze hinter der Spitze noch enger zusammenrücken.