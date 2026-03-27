Schindzielorz: „Ich denke, dass es ein torreiches Spiel wird“

Während Hondelage zuletzt die individuelle Klasse der Lehndorfer anerkennen musste, feierte der VfL Leiferde einen prestigeträchtigen 3:2-Erfolg gegen Germania Lamme. Ein Sieg, der den Aufwärtstrend unterstreicht. Diese Entwicklung ist auch Rafael Schindzielorz nicht entgangen: „Mit Leiferde wartet ein Gegner auf uns, der sich endlich gefangen hat und mit ihrem neuen Trainer eine super Rückrunde spielt“, warnt der Hondelager Coach vor der Partie.

Besonders die personelle Qualität der Gäste bereitet den Hausherren Sorgen. Leiferde verfügt über Akteure wie Luca Pospiech, der beim jüngsten Sieg gegen Lamme doppelt traf und auch im Hinspiel, das der MTV mit 1:3 verlor, bereits erfolgreich war. Schindzielorz betont die individuelle Stärke des Gegners: „Die Mannschaft verfügt über sehr gute Einzelspieler, die das mit ins Team einbringen.“ Für den MTV wird es daher essenziell sein, die defensive Stabilität wiederzufinden, die gegen Lehndorf phasenweise verloren ging.

Taktisch fordert der Trainer von seiner Elf höchste Konzentration und eine deutliche Steigerung vor dem gegnerischen Gehäuse. „Wir müssen hellwach sein und unsere Chancen nutzen“, so die klare Marschroute. Die Zuschauer am Sportplatz in Hondelage dürfen sich dabei wohl auf Unterhaltung einstellen, denn Schindzielorz prognostiziert ein offenes Visier: „Ich denke, dass es ein torreiches Spiel wird.“