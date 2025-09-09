– Foto: Jens Grothe

Schindzielorz-Elf verpasst den Lucky Punch MTV Hondelage bleibt ungeschlagen – 0:0 beim Spitzenspiel in Braunschweig

Im Duell der bislang ungeschlagenen Teams trennten sich der MTV Hondelage und der BSC Acosta II am fünften Spieltag torlos. Beim 0:0 im Braunschweiger Prinzenpark zeigten beide Mannschaften ein intensives, taktisch geprägtes Spiel, in dem der MTV die besseren Chancen hatte, aber die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen ließ.

MTV-Trainer Rafael Schindzielorz war mit dem Auftritt seines Teams dennoch nicht unzufrieden: „Es war wie erwartet ein schweres Spiel. Beide Mannschaften haben ein gutes Spiel gemacht, wobei wir die besseren Torchancen hatten und uns am Ende in einer Eins-gegen-eins-Situation gegen den Torwart den Lucky Punch hätten holen können.“ So., 07.09.2025, 11:00 Uhr BSC Acosta BSC Acosta II MTV Hondelage 1909 Hondelage 0 0 Abpfiff

Gerade in der Schlussphase hatte Hondelage mehrfach die Möglichkeit zur Entscheidung, blieb aber vor dem Tor zu fahrig. Schon in den Spielen zuvor ließ der MTV gute Gelegenheiten ungenutzt – ein Muster, das sich nun wiederholt: „Wir lassen leider in den letzten Spielen zu viele Chancen liegen. Sonst bin ich mit der kompletten Mannschaft zufrieden. Wir sind auf einem guten Weg“, so Schindzielorz. Sein Gegenüber Uwe Stucki erklärte: "Aus unserer Sicht war es ein sehr gutes Spiel. Es war ein temporeiches Topspiel mit zwei starken Abwehrreihen. Wir können mit dem 0:0 gut leben." Kai Pingel hatte kurz vor und nach der Pause zwei aussichtsreiche Chancen, in der Nachspielzeit wurde Morten Thieleke im letzten Moment am Abschluss gehindert.