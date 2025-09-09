Schindzielorz-Elf verpasst den Lucky Punch

Im Duell der bislang ungeschlagenen Teams trennten sich der MTV Hondelage und der BSC Acosta II am fünften Spieltag torlos. Beim 0:0 im Braunschweiger Prinzenpark zeigten beide Mannschaften ein intensives, taktisch geprägtes Spiel, in dem der MTV die besseren Chancen hatte, aber die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen ließ.
MTV-Trainer Rafael Schindzielorz war mit dem Auftritt seines Teams dennoch nicht unzufrieden: „Es war wie erwartet ein schweres Spiel. Beide Mannschaften haben ein gutes Spiel gemacht, wobei wir die besseren Torchancen hatten und uns am Ende in einer Eins-gegen-eins-Situation gegen den Torwart den Lucky Punch hätten holen können.“
Gerade in der Schlussphase hatte Hondelage mehrfach die Möglichkeit zur Entscheidung, blieb aber vor dem Tor zu fahrig. Schon in den Spielen zuvor ließ der MTV gute Gelegenheiten ungenutzt – ein Muster, das sich nun wiederholt: „Wir lassen leider in den letzten Spielen zu viele Chancen liegen. Sonst bin ich mit der kompletten Mannschaft zufrieden. Wir sind auf einem guten Weg“, so Schindzielorz.
Sein Gegenüber Uwe Stucki erklärte: "Aus unserer Sicht war es ein sehr gutes Spiel. Es war ein temporeiches Topspiel mit zwei starken Abwehrreihen. Wir können mit dem 0:0 gut leben." Kai Pingel hatte kurz vor und nach der Pause zwei aussichtsreiche Chancen, in der Nachspielzeit wurde Morten Thieleke im letzten Moment am Abschluss gehindert.
Mit nun neun Treffern aus fünf Partien bleibt die Offensive des MTV zwar solide, doch gemessen an der spielerischen Qualität wäre mehr möglich gewesen. Positiv: Mit nur zwei Gegentoren stellt Hondelage weiterhin die sicherste Defensive der Liga – gemeinsam mit Acosta II, das ebenfalls erst einmal hinter sich greifen musste.
Die Nullnummer gegen Acosta II bedeutet dennoch einen kleinen Dämpfer im Aufstiegsrennen. Weil der bisherige Tabellenführer Lehndorfer TSV beim FC Heeseberg mit 2:3 unterlag, übernimmt Hondelage mit nun 13 Punkten wieder die Spitze, dicht gefolgt von Heeseberg (12) und Lehndorf (ebenfalls 12).
BSC Acosta II – MTV Hondelage 1909 0:0
BSC Acosta II: Alexander Fricke, Jan Geläschus (74. Nils Grams), Lasse Volk, Nico Meyer (22. Nelio Kreith), Mathis Mommertz (46. Phillip Voigtländer), Niklas Ebert, Nico Weighardt (82. Morten Thieleke), Marvin Yan, Kai Pingel (66. Julius Janknecht), Leon-Pedro Reese, Raphael Fritz Philip Seliger - Trainer: Uwe Stucki
MTV Hondelage 1909: Lukas Otto, Léon Benneckenstein, Jean-Pascal Slotta, Hanad Ibrahim (63. Nils-Daniel Schwencke), Jakob Märtens, Linas Benjamin Helmdach, Gian-Luca Vergien, Amed Koulibaly, Michel Broders, Nino Lo Bianco, Niklas Gottsleben (87. Niklas Mädler) - Trainer: Rafael Schindzielorz
Schiedsrichter: Amine Bouguerra
Tore: keine Tore