Schimpf-Stäble-Cup: Hallenabend mit Heimfokus und langer Nacht

Der Schimpf-Stäble-Cup des SV Neustetten setzt am Freitag, 9. Januar 2026, einen markanten Akzent im regionalen Hallenfußball. In der Stäble-Halle treffen zehn Herrenmannschaften aufeinander, aufgeteilt in zwei Fünfergruppen. Gespielt wird zehn Minuten pro Partie, der Modus ist klar, der Zeitplan eng. Ab 17:30 Uhr beginnt ein Turnierabend, der sportliche Intensität mit Vereinsnähe verbindet und bis in die späten Stunden hinein einen stetigen Spannungsbogen verspricht.

Der Modus: Zwei Gruppen, schneller Übergang In der Vorrunde spielen die Teams in zwei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften. Jede Begegnung hat unmittelbaren Einfluss auf die Tabellenlage, da die Spielzeit von zehn Minuten kaum Raum für Korrekturen lässt. Die beiden Gruppensieger sowie die beiden Zweitplatzierten qualifizieren sich für die Halbfinals, bevor Spiel um Platz drei und Finale den sportlichen Abschluss bilden. Der Turniermodus verlangt Konzentration von der ersten Minute an.

Ein Turnier mit klarer regionaler Verankerung Der Schimpf-Stäble-Cup ist fest im regionalen Fußballkalender verankert. Die Zusammensetzung des Teilnehmerfeldes spiegelt die Vielfalt des Umlands wider und bringt Vereine zusammen, die sich aus Liga- und Testspielbetrieb gut kennen. Die Stäble-Halle bietet dafür den passenden Rahmen: kurze Wege, unmittelbare Atmosphäre und eine Nähe zwischen Spielfeld und Tribüne, die den Hallenfußball besonders intensiv wirken lässt.

Gruppe A: Gastgeber im Mittelpunkt

Die Gruppe A vereint den SV Neustetten als Ausrichter mit der SG Kiebingen/Bühl, dem SV Hailfingen, dem FC Rottenburg und der SGM Göttelfingen/Baisingen. Bereits um 17:30 Uhr eröffnet der Gastgeber gegen die SGM Göttelfingen/Baisingen den Turnierabend. Es folgen Begegnungen wie FC Rottenburg gegen SV Neustetten um 18:18 Uhr oder SV Hailfingen gegen SV Neustetten um 19:30 Uhr, die früh über Selbstvertrauen und Rhythmus entscheiden können. Diese Gruppe ist geprägt von direkten Vergleichen und kurzen Abständen in der Tabelle.

Gruppe B: Breite Konkurrenz und wechselnde Stile

In der Gruppe B treffen der FC Bodman-Ludwigshafen, der TSV Hirschau, der SV Weiler 1958, die SG Bieringen/Freudenstadt/Schwäbisch Hall/Obernheim II sowie der TuS Ergenzingen aufeinander. Der Auftakt erfolgt um 17:42 Uhr mit TSV Hirschau gegen SV Weiler 1958. Spiele wie FC Bodman-Ludwigshafen gegen TSV Hirschau um 18:30 Uhr oder TuS Ergenzingen gegen TSV Hirschau um 19:42 Uhr zeigen früh, welche Mannschaften das Hallentempo annehmen und in Punkte ummünzen können.

Halbfinals als sportlicher Wendepunkt

Ab 21:30 Uhr beginnt die K.-o.-Phase mit dem ersten Halbfinale zwischen dem Sieger der Gruppe A und dem Zweiten der Gruppe B. Um 21:45 Uhr folgt das zweite Halbfinale zwischen dem Zweiten der Gruppe A und dem Sieger der Gruppe B. Ab diesem Moment entscheidet jede Aktion unmittelbar über den Einzug ins Finale, Rückschläge lassen sich nicht mehr ausgleichen.

Finalblock mit klarer Dramaturgie

Das Spiel um Platz drei ist für 22 Uhr angesetzt und bietet den unterlegenen Halbfinalisten die Möglichkeit zu einem sportlichen Abschluss. Um 22:15 Uhr folgt das Finale, in dem zehn Minuten über den Turniersieg entscheiden. Nach einem langen Abend mit mehreren intensiven Partien wird hier vor allem mentale Frische zum entscheidenden Faktor.

Mehr als nur Fußball

Der Schimpf-Stäble-Cup endet nicht mit dem Schlusspfiff des Finales. Im Anschluss lädt der SV Neustetten zur traditionellen Players-Night an der Bar ein. Damit verbindet das Turnier sportlichen Wettbewerb mit geselligem Ausklang und unterstreicht seinen Charakter als Treffpunkt für Spieler, Verantwortliche und Zuschauer.