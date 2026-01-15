Schimanski zurück beim SV Teglingen

Neuzugang Nr. 2 für die erste Herrenmannschaft des SV Teglingen: Johann Schimanski kehrt zur Saison 2026/27 zum SV Teglingen zurück. In seiner ersten Saison beim SV Teglingen, gleichzeitig seiner ersten Saison im Herrenbereich, konnte Johann direkt überzeugen: 13 Tore konnte der linke Flügelspieler erzielen und entwickelte sich schnell zum Leistungsträger. In der aktuellen Saison konnte der Kapitän der 3. Mannschaft des SV Meppen erneut mit seinen Offensivqualitäten überzeugen: In 14 Spielen erzielte Johann 17 Tore und hat maßgeblichen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft, die aktuell den 4. Platz in der 1.KK-Mitte belegt.

Der SV Teglingen ist sicher, dass Johann auch in der kommenden Saison für ordentlich Tempo nach vorne sorgen wird. Herzlich willkommen zurück, Johann!