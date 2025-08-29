Zuletzt einmal mehr in Topform: Schillingens Torwart Marius Becker. – Foto: FuPa

Schillingens Trainer-Dino adelt seinen Torwart A 7: Trotz erst zwei Punkten aus drei Spielen gibt es im Hochwald viel Positives. Der Rückhalt zwischen den Pfosten fällt aber demnächst aus.

Zwar steht noch kein Sieg auf der Habenseite, doch enttäuscht haben die Schillinger bislang nicht. Die beiden 1:1-Unentschieden gegen die SG Kenn und zuletzt gegen die DJK St. Matthias Trier wurden hart erarbeitet. Beim 2:3 bei Aufsteiger Weintal-Oberemmel fehlte das Quäntchen Glück im Abschluss. „So richtig zufrieden bin ich mit der Punktausbeute nicht. Was mich freut, ist, dass wir uns in jedem Spiel viele Möglichkeiten herausspielen, wir gut verteidigen und am Ende noch Körner da sind. Doch die Chancenverwertung ist ausbaufähig“, analysiert Trainer Gerd Morgen.

Für den Trainer-Dino geht es in dieser Saison erneut nur um den Klassenverbleib. „Es geht in erster Linie darum, personell über die Runden zu kommen, und wir sind darauf angewiesen, elf fitte Leute auf den Platz zu bekommen. Wir sind mit nur 16 Feldspielern und vier Torhütern in die Saison gegangen.“ Um den ein oder anderen nicht eingeplanten Punkt – wie gegen die DJK St. Matthias – zu generieren, vertraut der TuS-Coach auf die große Erfahrung seiner Spieler. „An guten Tagen können wir jeden Gegner schlagen oder in Gefahr bringen, an schlechten aber auch gegen jeden verlieren.“

Zuletzt zeigte ein Akteur mal wieder einige Kostproben seines großen Könnens: Torwart Marius Becker parierte in der 13. Minute einen Foulelfmeter von Baran Hassan und entschärfte darüber hinaus zahlreiche Hochkaräter. „Marius ist für mich der beste Torwart der A-Klasse. Er strahlt eine unglaubliche Ruhe aus und besitzt ein super Stellungsspiel. Wie er mit seiner enormen Sprungkraft auch die hohen Bälle herunterpflückt, ist überragend.“ Doch der 33-jährige Ausnahmetorwart wird den Schillingern auf absehbare Zeit fehlen, wie Morgen weiß: „Marius muss am Meniskus operiert werden. Ein konkreter Termin steht aber noch aus. Derzeit kann er kaum trainieren, weil er Probleme hat bei einer bestimmten Bewegung.“