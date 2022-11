Schillingen will endlich den Wallenborn-Fluch besiegen Fußball-Bezirksliga: Hochwälder möchten gegen Vulkaneifeler Bann brechen – Konz reist zum Derby nach Zewen – Für Ruwertal zählen nur drei Punkte.

SG Kyllburg – SV Hetzerath (Samstag, 17 Uhr, Rasenplatz Badem)

Gelingt den Eifelern ein Sieg, könnten sie sich weiter ins Mittelfeld absetzen und Hetzerath in der Tabelle überholen. Torjäger Daniel Robertz (Knieverletzung) und Abwehr-Ass Patrick Rings (Schulter) fallen definitiv aus. „Jammern hilft nichts, die Jungs arbeiten im Training sehr gut, nur die Ergebnisse auf dem Platz stimmen oft nicht. Wir müssen uns mehr belohnen“, sagt SG-Trainer Roger Reiter. Weil Marius Willwertz, Jonas Knauf, Felix Leuschen und Jonas Rees weiterhin längerfristig ausfallen, ist er zu einigen Umstellungen gezwungen. Hetzeraths Coach Michael Urbild erwartet ein „komplett auf den Kampf ausgerichtetes Spiel. Wollen wir in Badem gewinnen, müssen wir bei Standards wieder wacher sein, aggressiver gegen den Ball arbeiten und unsere Chancen effektiver nutzen“. Mit Maik Elsen (Fersensporn), Torwart Philipp Beuel (Long-Covid) und Tim Denis (Entzündung an der unteren Kniescheibe) müssen drei Spieler passen.

SG Saartal Trassem – SV Rot-Weiß Wittlich (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Schoden)

Saartal möchte trotz permanenter Ausfälle seine positive Serie ausbauen und dem Primus Paroli bieten. „Dazu müssen wir über 90 Minuten mal konstant Fußball spielen und eine herausragende Leistung bringen“, sagt SG-Coach Heiko Niederweis. Dominik Lorth ist nach einer überstandenen Erkältung wieder eine Option für den Angriff, und Nico Ockfen kehrt nach abgesessener Rotsperre zurück.

Nachdem Wittlich gegen Zewen die ersten Punkte abgeben musste (0:0) gilt es aus Sicht von Trainer Karl-Heinz Gräfen, „wieder zielstrebiger zu sein und offensive Lösungen zu finden. Wir haben das Potenzial, auch in Schoden zu gewinnen, dafür sind aber mehr Entschlossenheit und ein klarer finaler Pass notwendig“. Während Gabriel Harig, Nicolae Stefan und Daniel Littau verletzungsbedingt passen müssen, kehren Nils Habscheid und Henrik Schömann wieder in die Startelf zurück.

SG Geisfeld – TuS Mosella Schweich (Samstag, 17.30 Uhr, Hybridrasen Geisfeld)

„Wir haben die Derbyniederlage in Schillingen analysiert und werden gegen Schweich wieder ein anderes Gesicht zeigen. Wir sollten wieder kompakter und energischer gegen den Ball arbeiten“, sagt Geisfelds Spielertrainer Sven Gaspers. Die Mosella, die nach ihrem elften Sieg in Folge beim 3:1 gegen Ruwertal dem Tabellenführer Wittlich mit nur noch einem Zähler Rückstand auf die Pelle gerückt ist, will ihre spielerische Klasse auch im Hochwald beweisen. „Geisfeld erwarten wir nach deren 2:7 in Schillingen top motiviert und sehr unangenehm. Die werden uns ein Bein stellen wollen“, weiß TuS-Trainer Thomas Schleimer um die Schwere der Aufgabe. Während Marc Pitsch nach leichten Blessuren am Rücken wieder eine Option für die Startelf ist, fällt Nico Schmitt mit einer Oberschenkelverletzung aus.

SG Zewen – SV Konz (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz Trier-Zewen)

Während der SV Konz an die zuletzt guten Auftritte anknüpfen will, möchte Aufsteiger Zewen seine starke Vorstellung aus dem 0:0 bei Rot-Weiß Wittlich bestätigen. Patrick Zöllners Maxime ist klar: „Wir gehen jedes Heimspiel so an, um es auch zu gewinnen. Das sollte unser Anspruch sein – egal, wie der Gegner heißt.“ Im Derby erwartet Zöllner „eine Kombination aus technisch gutem Fußball und einer kampfbetonten Note. Es wird ein schnelles und attraktives Spiel mit völlig offenem Ausgang“.

Während Markus Nilles und Max Meyer aus dem Urlaub zurückerwartet werden, fallen Carsten Hein (Knieverletzung), Justus König (dicker Fuß) und Tim Höfer (Muskelverletzung) definitiv aus. Konz’ Coach Thomas Berens erwartet ein Duell „auf Augenhöhe und ein sehr dynamisches Spiel. Wir wollen oben dranbleiben und benötigen dafür drei Punkte“. Jonas Kürwitz, Merlin Weis und Michel Kupper-Stöß sind wieder fit und kehren in den Kader zurück.