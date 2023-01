Schiller steigt beim FC Gundelfingen ein Der ehemalige Fußball-Boss des SC Ichenhausen ist nun beim Bayernligisten tätig

„Ich bin schon wieder viel zu tief drin“, erzählt Schiller mit einem Lachen und bremst sich selbst etwas ein. Denn nach seinem persönlichen Ende beim SC Ichenhausen, das letztlich sogar im kompletten Aus der Fußballabteilung und der Abmeldung des Landesligisten vom Spielbetrieb gipfelte, wollte Schiller keine Funktion bei einem anderen Klub übernehmen. Obwohl es an Anfragen quer durch alle Ligen keineswegs mangelte.

Doch im Laufe des Spätsommers setzte ein Umdenkprozess ein. „Ich kann doch nicht die ganze Zeit auf der Couch rumliegen“, sagte sich Schiller und steckte die eigenen Rahmenbedingungen ab. Er wollte keinesfalls wieder in der vordersten Reihe stehen, schon gar nicht als Einzelkämpfer auftreten – und er wollte im gehobenen Amateurfußball reinschnuppern. „Mit dem FC Gundelfingen gab es immer wieder Kontakt, mit Stefan Kerle verstehe ich mich gut und der ehemalige FCG-Abteilungsleiter Markus Riesenegger, mit dem ich eng befreundet bin, hat mich in meinem Entschluss letztlich bestärkt, dass ich beim FCG was mache“, verrät Schiller.

Seine ersten Eindrücke bei den Gärtnerstädtern sind ausgesprochen positiv. „Es macht richtig Spaß, die Gespräche mit den Spielern laufen auf einem tollen Niveau ab. Dabei geht es gar nicht mal um finanzielle Dinge, denn da sind uns enge Grenzen gesetzt. Die Fußballer haben eine extrem hohe Eigenmotivation und wollen sich sportlich weiterentwickeln. In der Form kannte ich das nicht“, führt der Funktionär weiter aus, um auch auf die Vereinsstruktur einzugehen: „In Gundelfingen steht die Führung, ja der ganze Klub hinter der Fußballabteilung. Das ist eine neue Erfahrung für mich.“

Das thema SC Ichenhausen ist abgehakt

Neu ist auch, dass Schiller künftig nicht bei jedem Spiel der Grün-Weißen vor Ort sein wird. „Ich will mir schon meine Auszeiten nehmen“, betont er, um eben nicht wieder in die Spirale hineinzugeraten, in der er über Jahre beim SC Ichenhausen gefangen war. „Dort hieß es ja auch, dass ich ein Problem sei und Leute sich erst engagieren, wenn ich weg bin. Jetzt bin ich weg und die Abteilung existiert nur noch auf dem Papier.“ Doch das Thema SCI ist für Schiller abgehakt, kritische Stimmen über sein Engagement in Gundelfingen lassen ihn kalt.

Vielmehr freut er sich auf die neuen Aufgaben und Erfahrungen – und steckt trotz der Winterpause schon mittendrin in den Planungen.