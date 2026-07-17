Schiller macht's für R'felden - Doppelter Pecher - GW mit spätem Remis

"Man of the Match" aufgrund seines Treffers in der 60. Minute zur Ruhmannsfeldener Führung, bei der es bis zum Schluss geblieben ist: Fabian Schiller (rechts). – Foto: Manuel Kirchberger

Der Ball rollt (endlich!) wieder in der Bezirksliga-Ost! Und das gleich mit einem echten Schmankerl zum Auftakt: Titel-Mitfavorit Ruhmannsfelden hat beim SV Schalding-Heining II knapp mit 0:1 gewonnen - und die erste Duftnote dieser Spielzeit gesetzt. Nach einer relativ ereignisarmen ersten Halbzeit entschied Fabian Schiller (60.) die Partie mit einem platzierten Schuss ins lange Eck. Schalding drängte danach zwar auf den Ausgleich, lief sich an der tief stehenden Gästedefensive jedoch weitgehend fest, wodurch die Lerchenfeldkicker den knappen Vorsprung über die Zeit bringen konnten.

1:1-Unentschieden trennten sich die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf und der TSV Waldkirchen. Die Waidler gingen kurz vor der Pause in Führung, als Tim Hilgart einen direkten Freistoß ins Torwarteck versenkte (45.). Lange sah es nach einem Auswärtssieg aus, ehe Luca Frank in der Schlussphase für die Hausherren zuschlug und wenige Minuten vor Schluss den späten, aber verdienten 1:1-Ausgleichstreffer erzielte. Die Schlussphase wurde zudem von Hektik geprägt, die in einer Roten Karte für Deggendorfs Laurin Hübscher wegen groben Foulspiels gipfelte (90.+4).

Im Bezirksliga-Ost-Derby konnte der SV Hutthurm gegen den TSV Oberdiendorf einen 2:0-Heimsieg einfahren. In einer über weite Strecken zerfahrenen Partie nutzten die Hausherren ihre wenigen Gelegenheiten eiskalt aus. Nach torloser erster Halbzeit brachte Stefan Pecher die Gastgeber in der 61. Minute in Führung. Oberdiendorf drängte in der Schlussphase vehement auf den Ausgleich, ließ durch Fabian Schwarz (Latte, 81.) und Jonas Mauritz gute Chancen jedoch ungenutzt. In der Nachspielzeit machte erneut Pecher nach einem Konter mit einem gekonnten Lupfer zum 2:0 den Sack endgültig zu.