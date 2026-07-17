Schiller macht's für R'felden - Doppelter Pecher - GW mit spätem Remis

Der Ball rollt (endlich!) wieder in der Bezirksliga-Ost! Und das gleich mit einem echten Schmankerl zum Auftakt: Titel-Mitfavorit Ruhmannsfelden hat beim SV Schalding-Heining II knapp mit 0:1 gewonnen - und die erste Duftnote dieser Spielzeit gesetzt. Nach einer relativ ereignisarmen ersten Halbzeit entschied Fabian Schiller (60.) die Partie mit einem platzierten Schuss ins lange Eck. Schalding drängte danach zwar auf den Ausgleich, lief sich an der tief stehenden Gästedefensive jedoch weitgehend fest, wodurch die Lerchenfeldkicker den knappen Vorsprung über die Zeit bringen konnten.
1:1-Unentschieden trennten sich die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf und der TSV Waldkirchen. Die Waidler gingen kurz vor der Pause in Führung, als Tim Hilgart einen direkten Freistoß ins Torwarteck versenkte (45.). Lange sah es nach einem Auswärtssieg aus, ehe Luca Frank in der Schlussphase für die Hausherren zuschlug und wenige Minuten vor Schluss den späten, aber verdienten 1:1-Ausgleichstreffer erzielte. Die Schlussphase wurde zudem von Hektik geprägt, die in einer Roten Karte für Deggendorfs Laurin Hübscher wegen groben Foulspiels gipfelte (90.+4).
Im Bezirksliga-Ost-Derby konnte der SV Hutthurm gegen den TSV Oberdiendorf einen 2:0-Heimsieg einfahren. In einer über weite Strecken zerfahrenen Partie nutzten die Hausherren ihre wenigen Gelegenheiten eiskalt aus. Nach torloser erster Halbzeit brachte Stefan Pecher die Gastgeber in der 61. Minute in Führung. Oberdiendorf drängte in der Schlussphase vehement auf den Ausgleich, ließ durch Fabian Schwarz (Latte, 81.) und Jonas Mauritz gute Chancen jedoch ungenutzt. In der Nachspielzeit machte erneut Pecher nach einem Konter mit einem gekonnten Lupfer zum 2:0 den Sack endgültig zu.
Das Spiel aus Sicht von Ruhmannsfeldens Trainer Jochen Freidhofer: "Ein verdienter Sieg, auch wenn es uns der Gegner zu keiner Zeit leicht gemacht hat. Wir waren gut gegen den Ball, nach vorne haben wir aber noch Luft nach oben. Zum Start zählen erst einmal die drei Punkte!"
Das Spiel aus Sicht von Waldkirchens Trainer Sven Halfar: "Wir haben in der ersten Halbzeit darauf geachtet, dass wir hinten gut stehen, um alles wegzuverteidigen, was auf unser Tor kommt. In der Fogle ist es uns zum richtigen Zeitpunkt gelungen, die Umschaltmomente zu nutzen: Wir machen das 1:0 - und können eigentlich sogleich noch eins drauflegen. Das ist uns aber leider nicht gelungen.
Deggendorf ist in der zweiten Hälfte drückend gewesen, einige Standards, viele hohe Bälle - und hat dann den unterm Strich verdienten Ausgleich erzielt. Nichtsdestotrotz war's von unserer Mannschaft eine überragende Defenisivleistung. Riesenlob ans Team!"
Das Spiel aus Sicht von Hutthurms Trainer Julian Liebenow: "Von Anfang an eine hundertprozentige Match-Plan-Umsetzung! Über 90 Minuten ein verdienter Sieg. Wir haben unsere Chancen eiskalt genutzt. Der Gegner hatte nur wenig Möglichkeiten. Wir freuen uns über die drei Punkte - bleiben aber weiterhin demütig, denn: Wir wissen, dass dies erst der Anfang war. Wir wollen unsere Form beibehalten!"