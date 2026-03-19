Schille bleibt Trainer am Keilberg – Klappt's mit dem Wiederaufstieg? Regensburger A-Klassist hat ein erfolgreiches Trainingslager in Bad Tölz hinter sich von Florian Würthele · Heute, 08:38 Uhr · 0 Leser

Führt Trainer André Schille (links) die DJK Keilberg zurück in die Kreisklasse? – Foto: Felix Schmautz

Vor Kurzem nutzten die erste und zweite Mannschaft der DJK SV Keilberg die Gelegenheit, sich im Rahmen eines Trainingslagers im oberbayerischen Bad Tölz auf die kommenden Aufgaben in der Restrückrunde vorzubereiten. Drei Tage lang standen bei den Regensburgern Training, Teamgeist und taktische Feinarbeit im Mittelpunkt. Abseits des Platzes wurden wichtige personelle Weichen gestellt beim aktuellen Tabellendritten der A-Klasse 3. In der Liga gibt es fürs Frühjahrs ein großes Ziel.

Es gibt positive Nachrichten für die DJK Keilberg: Von Vereinsseite konnte im Vorfeld des Trainingslagers bereits mit dem Trainerteam sowie mit einem Großteil der Spieler für die kommende Saison verlängert werden. Cheftrainer bleibt André Schille, der die Mannschaft zu Beginn dieser Saison übernommen hatte. Als Trainerassistent wird ihm auch in Zukunft Michael Wegmann zur Seite stehen. „Damit setzt der Verein frühzeitig auf Kontinuität und schafft eine wichtige Grundlage für die sportliche Entwicklung in der nächsten Spielzeit“, teilt die DJK mit.



Im Hier und Jetzt gehen die Mannen um Kapitän Tim Birkenseher als Tabellendritter in die Frühjahrsrunde der A-Klasse 3. Das Aufstiegsrennen gestaltet sich spannend. Gegenüber Spitzenreiter Bernhardswald (36) hat Keilberg (30) zwei Spiele weniger absolviert, gegenüber dem punktgleichen Zweiten Pettenreuth eines. Der Rangvierte Ramspau II (28) ist ebenfalls noch in der Verlosung. Nur zu gern würde die DJK die direkte Rückkehr in die Kreisklasse packen – wobei ein Nichtaufstieg kein Beinbruch für den Verein wäre.





Gold wert während der Vorbereitung war das zurückliegende Trainingslager in Bad Tölz. Bereits am Freitag reiste der Tross in die bayerische Kurstadt an. Der Samstag bildete dabei den Kern des Trainingslagers. In mehreren Einheiten arbeiteten beide Mannschaften an Kondition, Spielaufbau und Abstimmung zwischen den Mannschaftsteilen. Auch Spielformen auf engem Raum sowie Standardsituationen standen auf dem Trainingsplan. Ein Highlight des Tages war ein Vorbereitungsspiel gegen die SG Reisach, das erfolgreich absolviert werden konnte. „Dabei konnten die Trainer wichtige Erkenntnisse gewinnen und verschiedene taktische Varianten unter Wettkampfbedingungen testen. Die Mannschaft präsentierte sich engagiert und setzte viele der zuvor trainierten Inhalte bereits gut um“, blicken die Keilberger Verantwortlichen erfreut zurück. Neben der sportlichen Arbeit sei auch der Teamgeist nicht zu kurz gekommen. Gemeinsame Mahlzeiten und Gespräche abseits des Platzes hätten den Zusammenhalt innerhalb und zwischen den beiden Teams gestärkt. „Das Trainingslager in Bad Tölz erwies sich damit für beide Mannschaften als wertvolle Vorbereitung auf die kommenden Spiele.“