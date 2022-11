Schildesche siegt im Aufsteigerduell Kreisliga A: SuK Canlar zieht im Kreisoberhaus einsam seine Kreise. Verfolger SV Gadderbaum stolpert in Quelle über die eigene Arroganz.

BSV West – VfL Schildesche 0:5 (0:2). Drei Gründe sorgten für gute Laune bei VfL-Coach Jan Barkowski, der sich nach dem Abpfiff vergnügt auf die Heimreise machte. „Gute Angriffe inszeniert, schöne Treffer markiert und dazu noch zu Null gespielt, meine Jungs haben heute alle Vorgaben erfüllt“, verteilte Barkowski ein Pauschallob an seine Elf. Etwas anders sah es auf der Gegenseite aus, wo der BSV einen weiteren Tiefschlag hinnehmen musste. „Sie haben sich sportlich fair verhalten“, hatte der Gästetrainer auch ein Lob für die Hausherren parat.



Tore: 0:1 (35.) Marvin Geisler, 0:2 (43.), 0:3 (60.) beide Joshua Carr, 0:4 (78.) Yannick Engelbrecht, 0:5 (87.) Tim Fischer.



TuS Dornberg II – TuS Eintracht 3:1 (2:1). Die Begegnung in der BIPA-Sportarena wurde von der schweren Verletzung des Gästespielers Murat Memis überschattet, der mit Verdacht auf Knöchelbruch in ein Krankenhaus transportiert wurde. „Das Resultat ist heute Nebensache, wir wünschen dem Spieler alles Gute und schnelle Genesung“, zeigte sich auch Dornbergs Trainer Matthias Schneider sichtlich geschockt. „Wir haben uns von dieser Szene nicht mehr erholt und konnten nicht an unsere gewohnte Leistung anknüpfen“, gab Gästetrainer Florian Müller offen zu. Er musste zudem den umstrittenen Platzverweis gegen Drilon Zeka (35.) verkraften.



Tore: 0:1 (23.) Murat Memis, 1:1 (36.) Aleksei Belov (FE), 2:1 (43.) Robin Klois, 3:1 (78.) Steve Afang Ndong.



TuS Quelle – SV Gadderbaum 3:2 (0:2). „Der Auftritt meiner Mannschaft war an Arroganz nicht mehr zu überbieten, Quelle hat diese Tatsache dankend angenommen und uns die Grenzen aufgezeigt“, ärgerte sich Gästecoach Aykut Aydinel über die fahrlässige Spielweise seiner Elf. Diese hatte den besseren Start erwischt, bekam nach dem Wechsel aber keinen Zugriff mehr. Quelles Trainer Marcus Goßler fand dagegen in der Halbzeitpause die passenden Worte für sein Team, das für seine beherzte Aufholjagd mit drei weiteren Punkten belohnt wurde.



Tore: 0:1 (8.) Tunay Mert Kutluhan, 0:2 (36.) Kadir Sentürk, 1:2 (59.) Gerrit Kropp, 2:2 (67.) Felix Köhne, 3:2 (81.) Louis Leber (FE).



SuK Canlar – VfL Ummeln 4:1 (3:1). Obwohl der VfL sein bestes Auswärtsspiel ablieferte, war man beim souveränen Spitzenreiter chancenlos. „Canlar besitzt halt individuelle Klasse, das muss man neidlos anerkennen“, lobte Gästetrainer Boris Mester die Hausherren. Diese überzeugten einmal mehr durch ihren großen Siegeswillen, mit dem man den Grundstein zum späteren Sieg legte.