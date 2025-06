Schifflingen sichert sich seinen Platz in der Ehrenpromotion

Das eine Klasse höher eingestufte Schifflingen brauchte eine Weile, um in das Relegationsspiel gegen Syra Mensdorf aus der 1.Division zu kommen. Erstmals brannte es zwar schon nach 8 Minuten im Mensdorfer Strafraum, doch Schifflingen konnte aus einer sich bietenden Chance keinen Nutzen ziehen. Hennetier setzte kurz darauf einen Schuss aus rund 18 Metern viel zu hoch an. Danach verflachte das Geschehen bis zur halben Stunde. Dann kam Mensdorf durch Rafdy zu seinem ersten Abschluss auf das Tor, der aber kein Problem für Keeper Conti darstellte. Ein schneller Spielzug gefolgt von einem Diagonalschuss von rechts im Strafraum ins linke, untere Eck durch Karaoui führte zum 1:0 für den Fusionsverein aus dem Süden (37.‘).

Die 2.Hälfte begann mit einem herben Rückschlag für den FC Syra: Habscheid unterband eine Schifflinger Offensivaktion mit einem rüden Foul von hinten in die Beine und flog in der 49.‘ mit rot vom Platz. Der anschließende Freistoß aus rund 25 Metern ging rund einen halben Meter über das Tor. In der 54.‘ traf Moukam von Höhe des Elfmeterpunkts nur die Latte. Die Chancen häuften sich nun für den Club aus der Ehrenpromotion, doch Karaoui und Couji waren jeweils zu ungenau in ihren Abschlüssen. Die Überlegenheit täuschte über den nur knappen Vorsprung hinweg und nach einem Angriff über rechts strich ein Abschluss von Maurer aus rund zehn Metern rechts vor dem Tor hauchzart am langen Pfosten vorbei (77.‘). Quasi im Gegenzug machte Schifflingen nach einem tollen Seitenwechsel das 2:0 nach einem strammen Schuss aus 20 Metern, der aufsetzte, an den rechten Innenpfosten und von dort ins Tor sprang (79.‘). Damit sollte der Schifflinger Klassenerhalt dann auch feststehen.

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels

Stimmen zum Spiel

Grégory Imhoff, Trainer von Schifflingen: „Es fehlte uns im letzten Drittel an der nötigen Genauigkeit, der letzte Pass kam nicht immer an. Wir waren aber gut vorbereitet und waren auf der Höhe des Geschehens. Wir respektierten unseren Gegner und setzten gleich die ersten Zeichen, auch wenn wir zu Beginn etwas schüchtern wirkten. Hinten hatten wir alles unter Kontrolle, die Mannschaft hielt sich an die Vorgaben. Ich glaube, die Jungs haben es nach einer schwierigen Saison verdient zu gewinnen. Wir beenden die Spielzeit aber mit einer sehr guten Serie, unserem besten Lauf des Jahres. Aus den letzten elf Spielen waren wir die viertbeste Mannschaft der Ehrenpromotion. Wir sind entsprechend mit guten Voraussetzungen in dieses Relegationsspiel gegangen.“

Patrick Maurer, Trainer von Mensdorf: „Wir wussten, dass Schifflingen spielerisch stark sei. Sie hatten es sich verdient, dieses Barrage-Spiel zu bestreiten und gehörten eigentlich auf einen besseren Tabellenplatz. Sie hatten in der 1.Halbzeit mehr vom Spiel, doch Torchancen hatten sie wenige während wir eigentlich überhaupt keine hatten. Das 1:0 war nicht unverdient. In der 2.Hälfte stellten wir mit zwei Wechseln um und wollten viel höher stehen. Wir hatten uns vorgenommen, viel offensiver zu agieren, doch leider erhielten wir früh diese rote Karte, was uns aus dem Konzept brachte. Wir hatten aber unsere Chance auf das 1:1, dann wären wir vielleicht noch in die Verlängerung gekommen, was aber mit einem Mann weniger schwer geworden wäre. Im Großen und Ganzen hat Schifflingen den Sieg verdient.

Die Grevenmacher Geschichte hatte keinen Einfluss auf unsere Vorbereitung. Ich frage mich aber, wo ihr die Informationen her hattet, dass das Spiel verlegt werden könnte. Das stand nie zur Debatte und das hatte mich schon wütend gemacht, da meine Spieler dadurch nervös wurden. Und es stimmte auch nicht, dass Grevenmacher im anderen Fall auf dem 2.Platz gestanden hätte, denn das Spiel wäre ansonsten wiederholt worden. Es gab nur die beiden Möglichkeiten, Spielwiederholung oder Forfait-Wertung.“