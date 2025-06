Schifflingen – Mensdorf nun doch am heutigen Montag

Für Mensdorf steht ein historisches Spiel an: sollte man heute Abend in Mondorf gegen Ehrenpromotionär Schifflingen gewinnen, würde man erstmals in der Vereinsgeschichte in die zweithöchste Liga aufsteigen. Man kann sich durchaus vorstellen, dass beide Kontrahenten aufgrund der Nachwehen des Spielabbruchs zwischen Mensdorf und Grevenmacher am 1.Spieltag (!) sich nicht ideal vorbereiten konnten. Schifflingen wusste nicht, wann man auf welchen Gegner treffen würde, Mensdorf hätte im Falle einer eventuell möglichen Aberkennung des Forfait-Sieges aus besagter Partie seinen Platz in der Relegation dem damaligen Gegner CSG überlassen müssen.

Das Berufungsgericht der FLF validierte den 3:0-Sieg des FC Syra am Freitag ein weiteres mal, so dass am Montagabend die ursprüngliche Relegationspartie zur Austragung kommt. Sportlich wird es sehr interessant, da beide Teams mit einem positiven Elan in die Begegnung gehen können. Nach einer schwachen Hinrunde spielte Schifflingen eine tolle Rückrunde und schnupperte zeitweilig sogar am direkten Klassenerhalt. Vor allem die Spiele gegen direkte Konkurrenten gestaltete man positiv. Syra Mensdorf kommt aber mit einer Serie von vier Siegen im Stück daher – ein offener Schlagabtausch, bei dem es auf die Tagesform ankommt, kann erwartet werden.

FuPa berichtet per Liveticker von der Partie, wird die Begegnung aber auch mit FuPa TV filmen.