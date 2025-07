Schiffer, Snoop Dogg, Sheeran – wie wäre es mal mit einem Promi als Investor von 1860 München?

Hasan Ismaik würde seine Anteile von 1860 München weiter verkaufen, wenn der Preis stimmt. Wie wäre es mal mit einem VIP als Geldgeber in Giesing?

Der TSV 1860 München hat harte Wochen hinter sich. Der geplante Verkauf von Hasan Ismaiks Anteilen an eine Familienholding aus der Schweiz ist krachend gescheitert. Nach einer knapp zweiwöchigen Hängepartie gab der Jordanier am vergangenen Freitag bekannt, doch bei den Löwen an Bord zu bleiben.

