Schiffbruch am Wasserwerk? »Ich kann mich nur entschuldigen!«

Nicht nur wortwörtlich standen die Weidener Fußballer am Dienstagabend da wie begossene Pudel. – Foto: Dagmar Nachtigall

Spätestens seit Dienstagabend steht fest, dass die SpVgg SV Weiden den Start in die neue Spielzeit aber mal so richtig in den Sand gesetzt hat. Die 2:7-Klatsche gegen den TSV Kornburg offenbarte auf schonungslose Art und Weise, dass am Wasserwerk Redebedarf besteht. Manager Rüdiger Hügel dazu im FuPa-Intervirew...

Wie konnte diese Klatsche passieren? Wir haben den Stamm der Mannschaft, der im Frühjahr eine sensationelle Rückrunde gespielt hat, defensiv verstärkt. Wenn man dann aber die Grundtugenden vermissen lässt und nicht als Einheit verteidigt, wird man in der Bayernliga bestraft. Wir kassieren aktuell zu viele Gegentore – das müssen wir sofort abstellen.

Rüdiger, was sind die ersten Gedanken, die Dir nach dem 2:7 am Dienstagabend gegen Kornburg in den Sinn kommen? Tiefe Enttäuschung und Verärgerung. Für diese 2:7-Klatsche gibt es keine Entschuldigung. Als Spvgg SV Weiden haben wir die Pflicht, Resultate zu liefern. Am Ende stehen elf Spieler auf dem Platz, und die müssen für das bestmögliche Ergebnis alles tun. Das ist uns heute zu Hause schmerzhaft misslungen. Ich kann mich nur entschuldigen bei unserem tollen Publikum!

Warum ist generell in dieser Spielzeit aber noch so dermaßen der Wurm drin?

Gewisse Dinge funktionieren nicht mehr so konstant wie zum Ende der vergangen Runde. Das Argument Verletzungen lasse ich nicht mehr gelten – dafür ist trotzdem viel Qualität im Kader. Wir haben kein Qualitätsproblem, sondern ein Konstanzproblem. Vier Gegentore zum Auftakt in Bamberg, kaum Torchancen Zuhause gegen Cham, eine desolate Vorstellung schon bei Don Bosco in der ersten Hälfte und dann führen zur Pause in Neumarkt 3:0 und lassen uns den Butter vom Brot nehmen in der Nachspielzeit... Diese tieferen Ursachen arbeiten wir jetzt intern schonungslos auf.

Das schwächste Glied in der Kette, wenn es gar nicht gut läuft, ist der Trainer. Auch bei Euch? Wie fest sitzt Michael Riester noch im Sattel?

Genau die gleiche Frage wurde mir im Winter um die Ohren geknallt und auch jetzt wird man von mir als Weidener sportlich Hautverantwortlicher nichts anderes hören: Diese Diskussion stellt sich für uns immer noch nicht! Michael Riester hat uns sofort zurück in die Bayernliga geführt und danach zweimal trotz wichtiger Abgänge frühzeitig den Klassenerhalt gesichert. Wir führen keine Trainerdiskussion - ganz nach dem Motto: Wer will, sucht Wege – wer nicht will, sucht Gründe. Wir stehen alle gemeinsam in der Pflicht. Wenn ein Schuldiger gesucht wird, nehmt mich! Ich halte das aus und ich stehe zu diesem Weg - egal wie es ausgeht. Denn er ist alternativlos!

Weiter geht’s am Samstag gegen Hof auf der berüchtigten Grünen Au mit dem Traditionsduell. Ist alles andere als ein Sieg eine ausbleibende Reaktion?

In Hof erwartet uns ein echtes Traditionsduell. Unabhängig vom nackten Ergebnis müssen wir dort ein völlig anderes Gesicht zeigen. Samstag ist die direkte Chance, das Kornburg-Spiel auszumerzen. Es zählt jetzt nur: als Einheit aufstehen und das Ding miteinander drehen.