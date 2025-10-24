Schießl: »Entwicklung in den unteren Klassen gefällt mir nicht«

Er war in jungen Jahren eine Art Shootingstar unter den niederbayerischen Trainern. Als 33-Jähriger führte Christian Schießl den TV Schierling 2004 zum Meistertitel in der Bezirksliga West. Nur zwei Jahre später schaffte der Lehrer das gleiche Kunststück mit dem FC Ergolding. Mit der SpVgg Landshut schrammte der Laberweintinger 2009 als Vizemeister der Landesliga Mitte nur haarscharf am Aufstieg in die Bayernliga vorbei. Später unterstützte der inzwischen 51-Jährige unter anderem längere Zeit seinen Kumpel Andreas "Stonie" Wagner als Co-Trainer der U19 des SSV Jahn Regensburg. Im vergangenen Jahrzehnt wurde es dann ruhiger um den wortgewandten Fußball-Fachmann, der bei seiner letzten Station seinen Heimatverein VfR Laberweinting in die Kreisklasse führte.

"Bei mir haben sich die Prioritäten schon vor längerer Zeit verschoben. Vor Kurzem habe ich nochmal einen beruflichen Aufstieg gemacht und aktuell könnte ich gar keine Mannschaft trainieren - nicht mal unterklassig", berichtet Christian Schießl, der aber als stellvertretender Vorsitzender der niederbayerischen Trainergemeinschaft immer noch nah dran am Geschehen ist: "Ich bin nach wie vor sehr interessiert und habe mir diese Saison schon mindestens 15 Spiele angesehen." Als meinungsstarker Typ hat der langjährige Erfolgstrainer bezüglich der Entwicklung im Amateurbereich eine eindeutige Ansicht: "Die Entwicklung in den unteren Klassen gefällt mir nicht. Es ist mittlerweile viel zu viel Geld im Spiel. Auf Kreisebene handelt es sich um absoluten Hobbyfußball und da ist es eigentlich überhaupt nicht gerechtfertigt, dass irgendein Spieler überhaupt etwas bekommt. In Laberweinting haben wir es auch hinbekommen, einen zuvor mittelmäßigen A-Klassisten wiederzubeleben. Wenn sich ein paar Leute engagieren und mal über eine längeren Zeitraum richtig anschieben, ist vieles möglich. Ein gutes Beispiel ist der SV Sallach. Dort wird seit vielen Jahren gut und vor allem bodenständig gearbeitet. Der Lohn dafür ist nun die Bezirksliga."







Auch das höherklassige Geschehen verfolgt Christian Schießl aufmerksam: "Hankofen macht es seit Jahren herausragend gut. Für die Region wäre es wichtig, dass die in der Regionalliga bleiben - auch wenn dafür nahezu alles passen muss. Mein Ex-Verein Landshut wird auch wieder nach oben kommen. Der sportliche Leiter Max Maier macht dort einen super Job und hat es geschafft, einige Ehemalige zurückzuholen. Die Spiele gehört mindestens in die Bayernliga. Sich dann dort zu etablieren, wird aber auch nicht einfach." Ob es nochmal ein Trainer-Comeback von Schießl geben wird, steht in den Sternen: "Aktuell ist das aus beruflichen Gründen kein Thema. Ich weiß aber nicht, was in zwei oder drei Jahren ist."

Der Experten-Tipp von Christian Schießl:



Regionalliga Bayern

SpVgg Hankofen-Hailing - TSV Aubstadt 2:1



Bayernliga Süd

SV Schalding-Heining - SV Erlbach 1:1

TuS Geretsried - FC Sturm Hauzenberg 3:1