Sömmerda bejubelt das 3:0 von Dominik Otto, während Großengotterns Torwart Rösener nach 10 Minuten sichtlich bedient ist. – Foto: Anna Arnold

Schießbude beim Jahrmarkt-Spiel Das Jahrmarkt-Spiel am Freitagabend hatte sich der SC 1918 Großengottern ganz anders vorgestellt. Mit 1:5 gab es eine herbe Niederlage gegen den FSV Sömmerda. Verlinkte Inhalte Landesklasse 2 Sömmerda Großengottern Robert Rodriguez

Die Frühstarter vom FSV legten los wie die Feuerwehr und entschieden das Spiel praktisch schon innerhalb der ersten 10 Minuten... BERICHT vom FSV Sömmerda und Trainerstimme von Robert Rodriguez (SC Großengottern)...

Bereits früh stellten die Gäste aus Sömmerda am Freitagabend die Weichen auf Sieg: In der 3. Minute setzte sich Kamaté auf links durch und brachte eine scharfe Hereingabe ins Zentrum, die Pollex unglücklich ins eigene Tor abfälschte. Der FSV blieb druckvoll und erhöhte nur wenige Minuten später. Kamaté traf in der 8. Minute zum 0:2. Noch vor der Pause schraubte Otto das Ergebnis weiter in die Höhe und erzielte in der 40. Minute den Treffer zum 0:3. Mit dieser deutlichen Führung ging es in die Halbzeit. SC-Trainer Robert Rodriguez war sichtlich bedient von der Leistung seiner Mannschaft, sprach dem Gegner aber auch Lob aus. "Es war ein Qualitätsunterschied zwischen beiden Mannschaften, gerade zu Beginn, zu erkennen. Sömmerda war von Minute eins griffig in den Zweikämpfen, hat druckvoll gespielt und mit Kamaté einen Unterschiedsspieler auf dem Platz gehabt. Es war schwer, nach so einem Start noch einmal die Wende einzuleiten."

Auch nach Wiederanpfiff blieb die Auswärtsmannschaft das dominierende Team. Kamaté erzielte in der 50. Minute sein zweites Tor des Abends und stellte auf 0:4. Nur wenig später traf Müller in der 59. Minute zum 0:5. Damit war die Partie endgültig entschieden. "Hinten bekommen wir den Laden nicht dicht und vorne kriegen wir die Chancen nicht rein. Nach der Pause waren wir etwas besser im Spiel und bekommen direkt den nächsten Nackenschlag. Da war dann endgültig die Entscheidung gefallen und der Glaube ging ein wenig verloren," schildert Rodriguez seine Enttäuschung und durfte sich an diesem Abend nur noch über den Ehrentreffer durch Baumgardt freuen.