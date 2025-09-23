Schießbude beim Jahrmarkt-Spiel

Die Frühstarter vom FSV legten los wie die Feuerwehr und entschieden das Spiel praktisch schon innerhalb der ersten 10 Minuten...
BERICHT vom FSV Sömmerda und Trainerstimme von Robert Rodriguez (SC Großengottern)...
SC-Trainer Robert Rodriguez war sichtlich bedient von der Leistung seiner Mannschaft, sprach dem Gegner aber auch Lob aus. "Es war ein Qualitätsunterschied zwischen beiden Mannschaften, gerade zu Beginn, zu erkennen. Sömmerda war von Minute eins griffig in den Zweikämpfen, hat druckvoll gespielt und mit Kamaté einen Unterschiedsspieler auf dem Platz gehabt. Es war schwer, nach so einem Start noch einmal die Wende einzuleiten."
Auch nach Wiederanpfiff blieb die Auswärtsmannschaft das dominierende Team. Kamaté erzielte in der 50. Minute sein zweites Tor des Abends und stellte auf 0:4. Nur wenig später traf Müller in der 59. Minute zum 0:5. Damit war die Partie endgültig entschieden. "Hinten bekommen wir den Laden nicht dicht und vorne kriegen wir die Chancen nicht rein. Nach der Pause waren wir etwas besser im Spiel und bekommen direkt den nächsten Nackenschlag. Da war dann endgültig die Entscheidung gefallen und der Glaube ging ein wenig verloren," schildert Rodriguez seine Enttäuschung und durfte sich an diesem Abend nur noch über den Ehrentreffer durch Baumgardt freuen.
Sömmerda überzeugte mit einer starken Offensivleistung und klettert auf Rang 2 der Tabelle, während Großengottern Rang 10 belegt.