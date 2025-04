„Schieß doch mal“ – Benedikt Wiegert setzt Vorgabe von Gilching-Trainer Rodenwald sofort um

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Keeper Sebastian Hollenzer bewahrt TSV Gilching-Argelsried vor Rückstand gegen FC Neuhadern

Manchmal braucht es einfach diesen einen Moment im Fußball, um alle Fesseln zu lösen. Die Spieler des Bezirksligisten TSV Gilching-Argelsried zeigten am Sonntag im Heimspiel gegen den Abstiegskonkurrenten FC Neuhadern München 50 Minuten lang ein gewohntes Abbild dieser so durchwachsenen Saison. Insgesamt zwar klar spielbestimmend, aber glück- und erfolglos im Abschluss (unter anderem scheiterte Benedikt Wiegert an der Latte) und hinten durchaus bei Gegenangriffen anfällig. Zweimal musste TSV-Keeper Sebastian Hollenzer sogar retten, um den Rückstand zu verhindern. „Dann wäre es wieder schwer geworden“, bekannte TSV-Coach Christian Rodenwald.