Schierstein 13 hat Rundumerneuerung hinter sich Der neue sportliche Leiter hat beim A-Ligisten ganze Arbeit geleistet von Alexander Knittel · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Schierstein 13 hat einen Umbruch im Sommer hinter sich. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Wiesbaden. Der SV Schierstein 13 erlebt zur neuen Saison eine Rundumerneuerung. „Zehn Spieler verlassen den Verein, gleichzeitig bekommen wir fast 20 Neue“, berichtet der Sportliche Leiter Rachid Rahou. Rahou selbst ist ebenfalls Teil der Rundumerneuerung und kam erst zur neuen Saison zu den 13ern.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Nach vielen Jahren beim SC Klarenthal ist er nach einem kurzen Intermezzo bei Türk Kelsterbach nun wieder in Wiesbaden angekommen. Nach zwei sportlich durchwachsenen Jahren und dem Ende der Ära Dennis Schneider soll damit wieder Ruhe beim A-Ligisten einkehren. Schneider-Nachfolger Michael Taesler wurde während der vergangenen Saison noch von seinen Aufgaben entbunden. Es folgte Necati Celik, bisher Trainer der Zweiten. Bereits im Mai wurde klar, dass zur kommenden Saison Mike Jakobowsky in Schierstein anheuert.

Umbruch "erfolgreich umgesetzt" „Gemeinsam mit unseren zahlreichen Neuzugängen ist der von unseren Vorsitzenden gewünschte Umbruch damit erfolgreich umgesetzt. Ich sehe zwei Teams in der A-Liga und C-Liga, die viel Potenzial besitzen. In der A-Liga ist unser Ziel ein einstelliger Tabellenplatz“, so Rachid Rahou, der sich bei den 13ern pudelwohl fühlt: „Mich beeindruckt besonders das Vereinsleben bei Schierstein 13. Das hat sich insbesondere beim Turnier der Herzen gezeigt. Dort durfte ich selbst mitwirken und erleben mit wie viel Leidenschaft, die Menschen hier für den Verein anpacken. Mit dem Hobbyturnier und der Sportwoche stehen im Juli zwei weitere tolle Veranstaltungen an, bei denen wir hoffentlich wieder viele Menschen auf unserer Sportanlage begrüßen dürfen. Es gilt, das weiter auszubauen. Die Resonanz in den letzten Wochen mit zahlreichen neuen Sponsoren stimmt mich positiv, dass wir das schaffen“, sagt Rachid Rahou.