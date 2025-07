Schierling watscht Deggendorf ab - „V“ müht sich gegen Kreisklassist

Der TV Schierling zeigte sich am heutigen Testspiel-Sonntag erneut in bestechender Frühform. Gegen den Landesliga-Absteiger SpVgg Grün-Weiß Deggendorf netzte die Salzberger-Truppe fünf mal ein und zeigte, warum auch in der kommenden Saison mit den Schierlingern im vorderen Tabellendrittel zu rechnen ist. Einen Arbeitssieg fuhr der SSV Eggenfelden mit 3:1 gegen den TSV-FC Arnstorf ein. Der Kreisklassist ärgerte den Landesligisten lange und blieb bis zur zweiten Halbzeit mit einem Treffer an „V“ dran. Eng her ging es auch im Aufeinandertreffen zwischen dem FC Thalmassing und dem FC Ergolding. Die Gäste aus der Bezirksliga West bezwangen Thalmassing am Ende knapp mit 2:1.