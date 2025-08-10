Schierling souverän - Pfarrkirchen atmet auf - Aiglsbach gewinnt Derby

Der TV Schierling hat die Derbyniederlage gegen den ATSV Kelheim problemlos weggesteckt und die Hürde beim bislang so forsch aufspielenden Neuling SC Falkenberg mit einem 3:1-Auswärtserfolg überzeugend gemeistert. Einiges geboten war im Landkreis-Derby zwischen dem FC Walkertshofen und dem TV Aiglsbach, das die Gäste trotz eines zwischenzeitigen 1:2-Rückstands mit 4:2 zu ihren Gunsten entscheiden konnten. Die Rote Laterne konnte die TuS Pfarkirchen abgeben, die sich im Kellerduell beim Landkreiskontrahenten ASCK Simbach mit 2:0 durchsetzte. Die SpVgg Plattling behielt gegen den TV Geisenhausen mit 2:0 die Oberhand und durfte sich über ihren zweiten Saisonsieg freuen. Erstmals für die Isarstädter im Einsatz war der vom TSV 1860 München II gekommene Neuzugang Moritz Rem .



Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Wir haben vom Start weg gehörig Dampf gemacht und konnten mit zwei frühen Toren das Spiel schnell auf unsere Seite ziehen. Trotz vieler Ausfälle hatten wir die Partie über die gesamte Spieldauer im Griff. Wenn Falkenberg zu mal gefährlich wurde, dann durch Nachlässigkeiten von uns. Unterm Strich eine sehr ordentliche Leistung von unserem Team, in dem heute drei U19-Spieler zum Einsatz kamen."









Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Wir mussten zwar auf einige Stammkräfte verzichten, waren aber heute extrem diszipliniert und vor allem konzentriert. Der Gegner hatte über die gesamte Spieldauer keine einzige klare Möglichkeit und das war der Schlüssel zum wichtigen Derbysieg, der vollauf in Ordnung geht. Die Erleichterung darüber ist nach dem missglückten Start natürlich groß."









Torsten Holm (Trainer TV Aiglsbach): "Wir sind super ins Spiel gekommen und haben mit dem ersten Angriff das 1:0 gemacht. Dann haben wir es verpasst, unseren Vorsprung auszubauen und sind im Laufe der ersten Hälfte immer pomadiger geworden. Die langen Bälle des Gegners haben wir schlecht verteidigt und zwei Elfmeter fabriziert, die man allerdings nicht unbedingt geben hätte müssen. Nach der Pause sind wir ganz anders aufgetreten, waren nach einer Ampelkarte für Walkertshofen aber auch lange in Überzahl. Am Ende ist unser Sieg verdient, die Leistung war aber nicht gut, zumal beim Gegner Spielertrainer Brandl nicht dabei war und sich Mittelfeld-Stratege Knogler bereits vor der Pause wohl schwerwiegender verletzte."



