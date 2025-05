Schierling-Sensation war möglich! Künzing zittert sich in Runde 2

Der FC Künzing steht in Landesliga-Relegationsrunde zwei und darf weiter auf den Aufstieg hoffen! Vor 780 Zuschauern brachten die Römer ihr sattes 4:1-Hinspielresultat knapp über die Ziellinie. Und das obwohl Bezirksliga West-Vizemeister TV Schierling sowohl im Hinspiel als auch am heutigen Sonntag spielerisch dominant und brandgefährlich war. Es fehlten am Ende... zwei weitere Tore.

Und diese beiden noch nötigen Treffer waren absolut möglich! In Durchgang eins entschärfte FCK-Keeper Daniel Schedlbauer gegen Daniel Zormeier und Kevin Massinger. Nach dem Seitentausch klingelte es erst doppelt: Eine Flanke von Daniel Berzl lochte Zormeier aus kurzer Distanz und mit viel Willen ein (48.). Beim 0:2 war Zormeier Vorbereiter mit seinem Distanzschuss, der maßgenau zu Daniel Berzl abgefälscht wurde - dem Keeper durch die Hosenträger (57.).



Doch der letztlich entscheidende Treffer des Tages fiel wenig später auf der Gegenseite. Einen weiten Freistoß köpfte erst Fabian Burmberger gefährlich auf die Kiste, Schlussmann Lukas Schneider lenkte den Ball an die Latte. Von dort prallte er ab und Thomas Winberger vor die Schaufel, der wuchtig unter die Latte vollstreckte (61.). Dann sah Künzings Lukas Ebner wenig später eine Zehn-Minuten-Strafe. Und Schierling war gedanklich wieder "drin". Allerbeste, vergebene Chancen führten dann aber dazu, dass der TVS die beiden noch nötigen Tore nicht mehr erzielen konnte.



Hannes Diermeier an den linken Pfosten (67.), Daniel Berzl haarscharf rechts vorbei (71.). Scheibenschießen war angesagt, doch bei Künzing warf sich immer einer im richtigen Moment dazwischen und verhinderte den Einschlag. So also wurd's nix für Schierling. Und der FC Künzing vertritt die niederbayerischen Farben in Landesliga-Relegationsrunde zwei. Dort trifft die Elf von Matthias Süß auf Chiemgau Traunstein. Am Mittwochabend zuhause im Römerstadion, am folgenden Samstag auswärts im schmucken Jakob-Schaumaier-Sportpark.