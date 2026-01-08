Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Chefcoach Dominik Salzberger (li.) und Co-Trainer Stefan Holz (re.) bilden weiterhin das Führungsduo des TV Schierling – Foto: Charly Becherer
Schierling: Salzberger macht weiter - Hoffnungsvoller Winterzugang
Der West-Bezirksligst vertraut weiter auf seinen erfolgreichen Coach und holt einen Innenverteidiger aus der Landesliga
Dominik Salzberger und der TV Schierling - diese Verbindung passt. Seit vier Jahren steht der in Pfaffenberg wohnhafte Übungsleiter an der Seitenlinie der Labertaler, die in diesem Zeitraum 2023 Kreisliga-Champion und 2025 Bezirksliga-Vizemeister wurden. In der laufenden Runde spielt der früher Landesligst ebenfalls wieder eine gute Rolle und darf als Tabellenfünfter durchaus noch nach vorne schielen. Der Verein hat die Zusammenarbeit mit seinem Chefanweiser vorzeitig über das Saisonende hinaus verlängert. Dem Verein bleiben auch Co-Trainer Stefan Holz, Andreas Breundl, der für das B-Team verantwortlich ist, und Tormanntrainer Michael Koslowski erhalten.
"Wir sind von der Arbeit unseres Headcoach Dominik Salzberger mit dem gesamten Trainerteam absolut überzeugt und freuen uns, den gemeinsamen Weg konsequent und beständig weiterzugehen. Nur wenige haben uns nach den schmerzhaften Abgängen im Sommer von David Löffler und Daniel Zormeier einen Verbleib im oberen Tabellendrittel zugetraut. Die Vertragsverlängerungen mit unseren Coaches haben wir bereits im Oktober unter Dach und Fach gebracht", berichtet Schierlings Abteilungsleiter Holger Bursian, der noch weitere freudige Nachrichten bekannt geben kann: "Sehr stolz macht mich zudem, dass unser kompletter Kader bereits für die kommende Saison zugesagt hat. Das sehe ich als einen tollen Beweis für den intakten Teamspirit bei unserem TVS, der maßgeblich für unsere erreichten Erfolge ist."
Noa Heininger soll die TVS-Hintermannschaft verstärken – Foto: Atilla Photographie
Mit Noa Heininger kann der TVS einen bemerkenswerten Wintertransfer vermelden. Der 21-jährige Innenverteidiger hatte unter anderem ein kurzes Jugend-Intermezzo beim SSV Jahn Regensburg und war die vergangenen eineinhalb Jahre bei der SpVgg Landshut aktiv. Mitunter verletzungsbedingt kam der Linksfuß aber am Hammerbach nie richtig auf die Beine und bestritt lediglich elf Partien. Nun sucht der Abensberger, der in der Bezirkshauptstadt studiert, eine Etage tiefer sein Glück. "Dass wir Noa von unserem Konzept überzeugen konnten, freut uns riesig. Er bringt enorme Qualität mit und passt menschlich perfekt in unsere Truppe. Ein herzlicher Dank an der Stelle auch an Max Maier und die SpVgg Landshut für die sportlich faire Abwicklung des Transfers", betont Holger Bursian.