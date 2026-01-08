Schierling: Salzberger macht weiter - Hoffnungsvoller Winterzugang

Dominik Salzberger und der TV Schierling - diese Verbindung passt. Seit vier Jahren steht der in Pfaffenberg wohnhafte Übungsleiter an der Seitenlinie der Labertaler, die in diesem Zeitraum 2023 Kreisliga-Champion und 2025 Bezirksliga-Vizemeister wurden. In der laufenden Runde spielt der früher Landesligst ebenfalls wieder eine gute Rolle und darf als Tabellenfünfter durchaus noch nach vorne schielen. Der Verein hat die Zusammenarbeit mit seinem Chefanweiser vorzeitig über das Saisonende hinaus verlängert. Dem Verein bleiben auch Co-Trainer Stefan Holz , Andreas Breundl , der für das B-Team verantwortlich ist, und Tormanntrainer Michael Koslowski erhalten.

"Wir sind von der Arbeit unseres Headcoach Dominik Salzberger mit dem gesamten Trainerteam absolut überzeugt und freuen uns, den gemeinsamen Weg konsequent und beständig weiterzugehen. Nur wenige haben uns nach den schmerzhaften Abgängen im Sommer von David Löffler und Daniel Zormeier einen Verbleib im oberen Tabellendrittel zugetraut. Die Vertragsverlängerungen mit unseren Coaches haben wir bereits im Oktober unter Dach und Fach gebracht", berichtet Schierlings Abteilungsleiter Holger Bursian, der noch weitere freudige Nachrichten bekannt geben kann: "Sehr stolz macht mich zudem, dass unser kompletter Kader bereits für die kommende Saison zugesagt hat. Das sehe ich als einen tollen Beweis für den intakten Teamspirit bei unserem TVS, der maßgeblich für unsere erreichten Erfolge ist."







