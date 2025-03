Schierling mit Keeper-Blitzaktion und bitterer Auftaktniederlage

Not macht bekanntlich erfinderisch: Da sich Stammkeeper Lukas Schneider in der Vorbereitung verletzte, hatte der TV Schierling urplötzlich ein Problem auf der Schlüsselposition zwischen den Pfosten. Die Labertaler setzten alle Hebel in Bewegung, um einen kurzfristigen Ersatz zu finden und wurden schließlich fündig. Der in der tschechischen Metropole Prag lebende Ukrainer Sviatoslav Markanych springt beim West-Bezirksligisten in die Bresche und hütete bereits im Verfolgerduell beim FC Teisbach, das Massinger, Löffler & Co. knapp mit 0:1 verloren, den Kasten.

Der Neuzugang feiert am Donnerstag seinen 40. Geburtstag und ist ein erfahrener Goalie, der in seiner ukrainischen Heimat vor etlichen Jahren sogar Einsätze in der zweiten Liga hatte. "Leider hat sich Lukas Schneider eine nicht unkomplizierte Verletzung im Ellenbogen zugezogen und wird uns einige Wochen ausfallen. Daher haben wir alles versucht, am Transfermarkt tätig zu werden. Der Kontakt zu Slava, der aktuell in Prag lebt, kam über einen Spielervermittler zustande. Wir sind sehr froh, dass wir pünktlich zum Frühjahrsauftakt die Spielberechtigung organisieren konnten", informiert Schierlings Abteilungsleiter Holger Bursian.









Ein erfolgreicher Einstand war dem Routinier am Erlenweg aber nicht vergönnt. "Es war eine sehr unglückliche Niederlage. Wir waren über 90 Minuten sehr gut im Spiel und hätten uns mindestens einen Punkt verdient gehabt. Unsere Mannschaft hat eine spielerisch sehr starke Leistung gezeigt, darauf können wir aufbauen. Unmittelbar nach der Halbzeit hätten wir gleich in Führung gehen können, Hannes Diermeier hatte mit einem Schuss an die Lattenunterkante großes Pech. Zu dem Zeitpunkt waren wir stark am Drücker. Grundsätzlich spielte sich die zweite Halbzeit weitestgehend in der Teisbacher Hälfte ab", berichtet TVS-Coach Dominik Salzberger, für dessen Truppe die Aufstiegsplätze nun in weite Ferne gerückt sind. "Wir sind jetzt sechs Punkte hinter Teisbach und der Vorsprung auf den vierten Platz ist etwas geschmolzen. Dennoch wollen wir weiter vorne dabei bleiben und zumindest den aktuellen Tabellenplatz sichern. Wir schauen von Spiel zu Spiel und haben ein hartes Programm vor uns", sagt Salzberger.