Schierling hat 7 Neuzugänge und will erneut in die Top-5

Die neuen Kicker des TV Schierlng mit Abteilungsleiter Holger Bursian (stehend links), Chefanweiser Dominik Salzberger (stehend rechts) und Co-Trainer Stefan Holz (stehend zweiter von rechts) – Foto: Verein

Seit der Rückkehr in die Bezirksliga vor drei Jahren spielt der TV Schierling in der West-Staffel eine konstant starke Rolle. Vierter, Zweite, Vierter - die Bilanz von Diermeier, Berzl und Kameraden kann sich wahrlich sehen lassen. Die guten Leistungen der Labertaler haben in der jüngeren Vergangenheit allerdings Begehrlichkeiten geweckt. Im Sommer 2025 verließen David Löffler und Daniel Zormeier den Klub Richtung SpVgg Hankofen-Hailing. Vor ein paar Wochen wagte Mario Folger den Schritt zum Bayernliga-Aufsteiger SpVgg Landshut. Trotz dieses schwerwiegenden Abgangs ist die Stimmung alles andere als negativ, denn die Verantwortlichen des früheren Landesligisten konnten sieben Neuzugänge an Land ziehen. Damit ist man wesentlich breiter als in der Vorsaison aufgestellt, in der es immer wieder personelle Engpässe gab.

Mit Raphael Limmer, Tobias Schmid (beide TSV Ergoldsbach), Hieu Nguyen (SV Ettenkofen), Leon Kümmerle (SC Landshut-Berg), Pius Moritz (TSV Abensberg), Adrian Dibrani (FC Kosova Regensburg), Thomas Schäffner (U19 SpVgg Landshut) haben die Rot-Weißen sieben neue Gesichter verpflichten können. Hinzu kommt aus der eigenen Nachwuchsabteilung Torhüter Luca Reithofer.



"Wir haben heuer mit Mario Folger einen Abgang zu verkraften und gleichzeitig viele neue, überwiegend sehr junge Spieler dazubekommen. Die Integration dieser Neuzugänge steht aktuell im Vordergrund, die Mannschaft ist auf einem guten Weg. Dass sich unsere Arbeit auszahlt, zeigt ein Blick auf die vergangenen Jahre: Drei Spieler haben inzwischen den nächsten Schritt gemacht und sind in höhere Ligen gewechselt. Das spricht für die Entwicklung, die bei uns möglich ist", sagt Trainer Dominik Salzberger, der seit viereinhalb Jahren an der Seitenlinie des TSV steht und somit eine wichtige Konstante ist.



