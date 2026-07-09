 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Schierling hat 7 Neuzugänge und will erneut in die Top-5

Die Labertaler haben zwar den Abgang von Mario Folger zu verkraften, sind aber deutlich breiter als in der Vorsaison besetzt

von Thomas Seidl · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Die neuen Kicker des TV Schierlng mit Abteilungsleiter Holger Bursian (stehend links), Chefanweiser Dominik Salzberger (stehend rechts) und Co-Trainer Stefan Holz (stehend zweiter von rechts)
Die neuen Kicker des TV Schierlng mit Abteilungsleiter Holger Bursian (stehend links), Chefanweiser Dominik Salzberger (stehend rechts) und Co-Trainer Stefan Holz (stehend zweiter von rechts) – Foto: Verein

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Hieu Nguyen
Hieu Nguyen
Raphael Limmer
Raphael Limmer
Adrian Dibrani
Adrian Dibrani

Seit der Rückkehr in die Bezirksliga vor drei Jahren spielt der TV Schierling in der West-Staffel eine konstant starke Rolle. Vierter, Zweite, Vierter - die Bilanz von Diermeier, Berzl und Kameraden kann sich wahrlich sehen lassen. Die guten Leistungen der Labertaler haben in der jüngeren Vergangenheit allerdings Begehrlichkeiten geweckt. Im Sommer 2025 verließen David Löffler und Daniel Zormeier den Klub Richtung SpVgg Hankofen-Hailing. Vor ein paar Wochen wagte Mario Folger den Schritt zum Bayernliga-Aufsteiger SpVgg Landshut.

Trotz dieses schwerwiegenden Abgangs ist die Stimmung alles andere als negativ, denn die Verantwortlichen des früheren Landesligisten konnten sieben Neuzugänge an Land ziehen. Damit ist man wesentlich breiter als in der Vorsaison aufgestellt, in der es immer wieder personelle Engpässe gab.

Mit Raphael Limmer, Tobias Schmid (beide TSV Ergoldsbach), Hieu Nguyen (SV Ettenkofen), Leon Kümmerle (SC Landshut-Berg), Pius Moritz (TSV Abensberg), Adrian Dibrani (FC Kosova Regensburg), Thomas Schäffner (U19 SpVgg Landshut) haben die Rot-Weißen sieben neue Gesichter verpflichten können. Hinzu kommt aus der eigenen Nachwuchsabteilung Torhüter Luca Reithofer.


"Wir haben heuer mit Mario Folger einen Abgang zu verkraften und gleichzeitig viele neue, überwiegend sehr junge Spieler dazubekommen. Die Integration dieser Neuzugänge steht aktuell im Vordergrund, die Mannschaft ist auf einem guten Weg. Dass sich unsere Arbeit auszahlt, zeigt ein Blick auf die vergangenen Jahre: Drei Spieler haben inzwischen den nächsten Schritt gemacht und sind in höhere Ligen gewechselt. Das spricht für die Entwicklung, die bei uns möglich ist", sagt Trainer Dominik Salzberger, der seit viereinhalb Jahren an der Seitenlinie des TSV steht und somit eine wichtige Konstante ist.

Die Zielsetzung für die Saison 2026/27 definiert der 34-Jährige wie folgt: "Wir wollen wieder eine gute Rolle spielen und in der Tabelle unter den Top-5 landen. Uns ist aber bewusst, dass die Konkurrenz sehr stark ist. Durch die vielen Aufsteiger hat sich die Liga neu zusammengestellt und wirkt auf dem ersten Blick noch ausgeglichener."