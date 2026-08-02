Schierling atmet auf: 1:0-Heimsieg gegen den VfB Straubing

Der TV Schierling hat am vierten Spieltag der Bezirksliga West den ersehnten Befreiungsschlag gelandet. Nach drei Niederlagen zum Saisonstart setzte sich die Heimelf knapp mit 1:0 gegen den FSV VfB Straubing durch und durfte erstmals in dieser Spielzeit über drei Punkte jubeln
Bei hochsommerlichen Temperaturen erwischte der TV Schierling einen Traumstart: Nach einer Ecke köpfte Philipp Schmalhofer bereits in der fünften Minute zur frühen Führung ein. Auch in der Folge präsentierten sich die Gastgeber wacher, zweikampfstärker und insgesamt griffiger. Schierling verteidigte kompakt, ließ nur wenige klare Möglichkeiten zu und setzte nach Ballgewinnen immer wieder gefährliche Akzente.
Straubing fand zwar mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie und kam durch Mario Cieslik sowie Florian Folger zu guten Szenen, blieb im letzten Drittel aber zu ungenau. Nach der Pause übernahmen die Gäste phasenweise mehr Spielanteile, ohne daraus ausreichend Torgefahr zu entwickeln. Gleichzeitig verpasste Schierling bei mehreren Kontermöglichkeiten die vorzeitige Entscheidung. So blieb es beim knappen, aufgrund der höheren Einsatzbereitschaft und der besseren Chancenverwertung aber verdienten 1:0-Heimsieg.
Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Wir sind sehr glücklich über den Heimsieg und die ersten Punkte der Saison. Für uns kann es jetzt richtig losgehen. Der Erfolg war verdient, weil wir uns viele Torchancen herausgespielt und die knappe Führung mit großer Konsequenz verteidigt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir zudem drei Großchancen ungenutzt gelassen, deshalb hätte der Sieg durchaus höher ausfallen können."
Tom Gabler (sportlicher Leiter VfB Straubing): "Leider haben wir die erste Halbzeit komplett verschlafen und sind nach einer Standardsituation bereits früh in Rückstand geraten. Nach der Pause sind wir besser in die Partie gekommen, vor allem die letzten 20 Minuten gehörten uns. In dieser Phase haben wir noch einmal auf den Ausgleich gedrängt und uns zwei gute Möglichkeiten erarbeitet. Gleichzeitig hätte der Gastgeber das Spiel bei seinen zwei oder drei großen Konterchancen schon früher entscheiden können. Unter dem Strich war es von uns zu wenig, um einen Punkt mitzunehmen. Glückwunsch an die Heimmannschaft, die heute einsatzfreudiger war und unbedingt den ersten Dreier holen wollte."