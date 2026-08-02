Schierling atmet auf: 1:0-Heimsieg gegen den VfB Straubing 4. Spieltag in der Bezirksliga-West: Schierlings Philipp Schmalhofer köpft seine Farben zum ersten Saisonsieg. von Sebastian Sommer · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

Philipp Schmalhofer erzielte bereits in der 5. Minute den entscheidenden Treffer und schoss den TV Schierling damit zum ersten Saisonsieg.

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Der TV Schierling hat am vierten Spieltag der Bezirksliga West den ersehnten Befreiungsschlag gelandet. Nach drei Niederlagen zum Saisonstart setzte sich die Heimelf knapp mit 1:0 gegen den FSV VfB Straubing durch und durfte erstmals in dieser Spielzeit über drei Punkte jubeln

Bei hochsommerlichen Temperaturen erwischte der TV Schierling einen Traumstart: Nach einer Ecke köpfte Philipp Schmalhofer bereits in der fünften Minute zur frühen Führung ein. Auch in der Folge präsentierten sich die Gastgeber wacher, zweikampfstärker und insgesamt griffiger. Schierling verteidigte kompakt, ließ nur wenige klare Möglichkeiten zu und setzte nach Ballgewinnen immer wieder gefährliche Akzente.

Straubing fand zwar mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie und kam durch Mario Cieslik sowie Florian Folger zu guten Szenen, blieb im letzten Drittel aber zu ungenau. Nach der Pause übernahmen die Gäste phasenweise mehr Spielanteile, ohne daraus ausreichend Torgefahr zu entwickeln. Gleichzeitig verpasste Schierling bei mehreren Kontermöglichkeiten die vorzeitige Entscheidung. So blieb es beim knappen, aufgrund der höheren Einsatzbereitschaft und der besseren Chancenverwertung aber verdienten 1:0-Heimsieg. Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Wir sind sehr glücklich über den Heimsieg und die ersten Punkte der Saison. Für uns kann es jetzt richtig losgehen. Der Erfolg war verdient, weil wir uns viele Torchancen herausgespielt und die knappe Führung mit großer Konsequenz verteidigt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir zudem drei Großchancen ungenutzt gelassen, deshalb hätte der Sieg durchaus höher ausfallen können."