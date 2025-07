Schierling ambitioniert: Ein Platz im vorderen Drittel ist das Ziel

Der TV Schierling ist wieder eine gute Adresse im niederbayerischen Fußball. Nach einer sechsjährigen Kreisligazeit ist der frühere Landesligist seit 2023 zurück auf der Bezirksbühne und wurde in der abgelaufenen Runde in der West-Gruppe Vizemeister, scheiterte dann aber in der Aufstiegsrelegation am FC Künzing. Die starke Performance der Labertaler weckte bei höherklassigen Klubs Begehrlichkeiten. Mit Abwehrmann David Löffler und Offensivkraft Daniel Zormeier folgten zwei ehemalige Juniorenspieler des SSV Jahn Regensburg den Lockruf des Regionalligisten SpVgg Hankofen-Hailing.

"Die Abgänge von David und Daniel schmerzen uns sportlich wie auch menschlich natürlich sehr", räumt Schierlings Coach Dominik Salzberger ein. Löffler glänzte vor allem mit seiner Kopfballstärke und konnte sich für einen Verteidiger bemerkenswerte achtmal in die Torschützenliste eintragen. Youngster Zormeier sammelte in seiner Herren-Premierensaison 16 Scorer-Punkte (neun Tore, sieben Vorlagen). Neu im Kader der Rot-Weißen sind der talentierte Nachwuchstorhüter Michael Pinzinger (U19 FC Ingolstadt), Emilian Lichtenegger (früher u.a. U19 ASV Cham), Nicolas Reichl (SV Saal), Andrej Stojanov (SpVgg GW Deggendorf) sowie die beiden eigenen U19-Akteure Julius Dachs und Bennet Ademaj. Neben Löffler und Zormeier haben sich auch die nach der Winterpause gar nicht mehr zum Einsatz gekommenen Amin Chouk (TSV Alteglofsheim) und Dorian Hackner (SpVgg Loiching) verabschiedet.







"Wir haben wieder einige junge Talente dazu gewinnen können, die wir schnellmöglich in die Mannschaft integrieren wollen. Auch zwei Jugendspieler erhalten ihre Chance im Herrenbereich. Die neuen Spieler passen gut zu unserer Spielweise und in unser Team, werden uns kurz- bis mittelfristig verstärken. In der anstehenden Saison bauen wir wie schon nach dem Winter auf das Kollektiv", verrät Salzberger, der guter Dinge ist, dass Massinger, Diermeier, Treitinger & Co. wiederum eine gute Rolle spielen können: "Wir wollen erneut vorne mitspielen und einen Platz im vorderen Drittel erreichen. Von der Meisterschaft spricht aber zum aktuellen Zeitpunkt bei usn niemand Wir müssen die Saison erstmal anlaufen lassen und schauen, wie es nach den Abgängen und mit den jungen Neuzugängen wird. Außerdem ist die Liga nochmals stärker und ausgeglichener geworden."