Das Topspiel zwischen zwischen dem SC Schiefbahn und dem SSV Strümp verlief umkämpft und endete mit einem 4:2-Erfolg der Hausherren. – Foto: Michael Zöllner

Schiefbahn siegt in hitzigem Topspiel, Favoriten gewinnen teils klar Kreisliga A Kempen & Krefeld: Der SC Schiefbahn dreht nach einem 0:2-Rückstand im Topspiel gegen den SSV Strümp die Partie und siegt durch vier Treffer in der Schlussphase am Ende mit 4:2 (0:2). Spitzenreiter SC Union Nettetal II und die beiden Verfolger TSV Kaldenkirchen und der SV Thomasstadt Kempen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und verzeichneten jeweils drei Punkte. Verlinkte Inhalte Kreisliga A KE/KRE Schiefbahn SV Vorst Hülser SV TSV Meerbus. III + 14 weitere

Der 22. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld hatte mit den Spielen am Sonntag wieder einiges zu bieten, dabei standen besonders die Heimteams im Fokus, schließlich gab es in allen neun Duellen einen Sieg des Gastgebers zu sehen. So bezwang unter anderem der SC Schiefbahn im Topspiel, nach Pausenrückstand, den Tabellennachbarn SSV Strümp spät mit 4:2 (0:2), während VSF Amern II im Kellerduell gegen den SC Niederkrüchten Oberhand behielt.

Schiefbahn siegt nach spektakulärer Schlussphase im Topspiel gegen Strümp

Das Topspiel des 22. Spieltags stieg am Sonntag in Schiefbahn, wo mit Gastgeber SC Schiefbahn der vor Spielbeginn Tabellenfünfte auf den viertplatzierten SSV Strümp traf. Die Bezeichnung Topspiel hatte die Begegnung der beiden Teams schlussendlich auch allemal verdient, schließlich fielen insgesamt sechs Tore, dabei ging es besonders in der Schlussviertelstunde hoch her: Nachdem zunächst die Gäste aus Strümp besser in die Begegnung hineinfanden und durch Tore von Dominik Birgels und Nick Groll mit 2:0 in Führung gingen (13./43.), saß der Schock für die Hausherren zunächst tief. Doch der Bezirksliga-Absteiger drehte in der Schlussphase des Spiels dann so richtig auf und siegte nach Treffern von Simon Vieten, Patrick Leenen und einem Doppelschlag von Mittelfeld-Mann Philipp Undi mit 4:2. Damit behielten die Hausherren, nach einem ereignisreichen Aufeinandertreffen und vier Toren in der Schlussphase, die Oberhand und ziehen im Tableau am Konkurrenten aus Strümp vorbei. Somit belegt die Mannschaft um Trainer Pascal Dierig nun den vierten Platz. Kaldenkirchen siegt knapp, Anrath mit Doppelschlag in Schlussphase

Das Duell zwischen Aufstiegsaspirant TSV Kaldenkirchen und Abstiegskandidat KTSV Preussen Krefeld endete nach zunächst deutlicher Führung der Hausherren am Ende überraschend knapp. Schließlich ging der Gastgeber als Tabellenzweiter in die Partie hinein, während sich der KTSV vor Spielbeginn auf dem vorletzten Tabellenrang wiederfand, weshalb der TSV als klarer Favorit in die Begegnung ging. Während die Elf von Trainer Andre Küppers diese Favoritenrolle zu Beginn der Partie auch bestätigte und nach einer Stunde Spielzeit mit 3:0 führte, wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend, als die Gäste durch Treffer von Lukas Hermesmann und Thore Bergmann auf 2:3 aufschlossen (73./86.). Doch die beiden Tore kamen für die Krefelder schlussendlich zu spät, sodass die Küppers-Elf, wie auch schon in der Vorwoche gegen TIV Nettetal, einen bedeutenden 3:2-Erfolg verbuchte.

Auch in Anrath kam es zu einem Doppelschlag in der Schlussphase, allerdings zugunsten des Gastgerbers SC Viktoria 07 Anrath. Die Mannschaft um Kapitän Finn Zischewski siegte, nach einem abwechslungsreichen Spielverlauf und einem späten Doppelpack von Stürmer Manuel Zander (78./90.), gegen Aufsteiger TSV Boisheim mit 4:2. Die favorisierten Hausherren fanden dabei bereits von Spielbeginn an gut in die Begegnung, nach Toren von Max Ammon und Moritz Stiepert führte die Viktoria bereits früh mit 2:0 (2./10.). Doch durch einen Doppelpack von Niklas Reimelt glichen die Gäste zwischenzeitlich aus (35./75.), schwächten sich allerdings nur zwei Minuten nach dem Ausgleichstreffer selbst, als Abwehrspieler Fabian Pesch mit gelb-rot vom Platz musste und verloren die Begegnung schlussendlich mit 2:4. Vorst und Nettetal feiern Kantersiege

Richtig rund lief es derweil für Bezirksliga-Absteiger SV Vorst und Spitzenreiter SC Union Nettetal II: Während der SV im Duell gegen Abstiegskandidat TIV Nettetal seiner Favoritenrolle gerecht wurde und die Partie, nach einem einseitigen Spielverlauf, souverän mit 5:0 (2:0) für sich entschied, verzeichnete auch Tabellenführer Nettetal einen hohen Heimerfolg: Das Team von Coach Marco Stenzel bejubelte gegen den FC Hellas Krefeld insgesamt ein halbes Dutzend Treffer, während die Krefelder einzig durch Perkins Amorighoye Ogbankomi zum Torerfolg kamen. Damit erledigten sowohl Vorst als auch Nettetal gegen die Kontrahenten aus dem unteren Tabellendrittel ihre Hausaufgaben souverän, während der FC Hellas und TIV Nettetal einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen müssen. Besonders erstaunlich ist, dass trotz der hohen Anzahl an Toren in den beiden Begegnungen, lediglich Vorst-Stürmer Timo Kannenberg ein Doppelpack gelang. Amern siegt auch im Kellerduell, Bockum verliert kanpp in Hüls

Im Kellerduell zwischen VSF Amern II und Schlusslicht SC Niederkrüchten sammelten die Hausherren aus Amern weitere Big-Points im Kampf gegen den Abstieg. Nachdem die Elf von Trainer Maximilian Lobermeier bereits die beiden vergangenen Duelle gegen Anrath und den TSV Bockum II für sich entscheiden konnte, verzeichnete der Abstiegskandidat nun auch im Duell gegen Tabellenschlusslicht Niederkrüchten drei Punkte und baut damit seine Siegesserie weiter aus. Dabei ließ der Gastgeber dem Kontrahenten im Kellerduell keine Chance und bejubelte am Ende einen furiosen 5:2-Heimerfolg, ob der vor Spielbeginn zweitschwächsten Offensivbilanz der Liga sicherlich keine Selbstverständlichkeit für die Lobermeier-Elf. Besonders die beiden Blitztreffer von Patrice Diane und Christian Loers brachten dabei den frühen Knock-Out für die Gäste (1./2.). Zwar gelang dem Tabellenletzten zwischendurch gleich zweimal der Anschluss (41./66.), nichtsdestotrotz behielten die Hausherren schlussendlich die Oberhand und stehen nun unmittelbar vor einem Nicht-Abstiegsplatz.

In Hüls wurde es hingegen besonders zum Ende der Partie hitzig uns spannend: Nachdem der Hülser SV zu Beginn der Partie früh die Weichen auf Sieg stellte und bereits zu Beginn des zweiten Durchgangs mit 3:0 in Führung lag, verspielte der Bezirksliga-Absteiger die deutliche Führung gegen den TSV Bockum II fast noch in den Schlussminuten: Nachdem zunächst TSV-Stürmer Jan Brock nach einem strafbaren Handspiel den fälligen Strafstoß verschoss (83.), zeigte Schiedsrichter Ossi Bebber nur vier Minuten später erneut auf den Punkt, diesmal aufgrund eines Foulspiels. Erneut trat Brock an und verwandelte zum 1:3 aus Sicht der Gäste (87.). Nachdem dann kurze Zeit später Brock-Sturmpartner Henry Jim Peter Schroers noch auf 2:3 verkürzte (90.),erhoffte sich der TSV noch einen Punktgewinn, die Aufholjagd kam allerdings zu spät und am Ende blieb es dann beim 3:2 für Hüls. Damit bleibt der HSV auch im vierten Ligaspiel des Jahres unbesiegt. Meerbusch und Kempen bejubeln 4:0-Heimsieg