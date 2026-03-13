Schiefbahn gewinnt Torfestival dank Leenen, Uerdingen holt Topspiel

Traf viermal: Patrick Leenen. – Foto: Michael Zöllner

Spieltag 23 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Der TSV Kaldenkirchen empfängt im Topspiel den VfB Uerdingen, unter Flutlicht steigen aber noch drei weitere Spiele. Beispielsweise gastiert die DJK/VfL Willich beim SC Niederkrüchten.

Strümp zeigte jedoch Moral und kam zurück: Giray Köprülü verkürzte (53.), ehe Florin Mahmutaj mit dem 3:4 den Anschluss herstellte (60.). In der Schlussphase gelang Köprülü schließlich der Ausgleich zum 4:4 (90.). Die Partie schien entschieden, doch praktisch im direkten Gegenzug schlug Schiefbahn noch einmal zu: Patrick Leenen traf erneut und sorgte mit seinem vierten Tor für den späten 5:4-Auswärtssieg (90.). Durch den Erfolg klettert Schiefbahn mit nun 37 Punkten auf Rang vier der Tabelle, während Strümp nach der Niederlage mit 31 Zählern auf Platz neun bleibt.

Zum Auftakt des 23. Spieltags lieferten sich der SSV Strümp und der SC Schiefbahn ein torreiches Duell, das die Gäste am Ende mit 5:4 für sich entschieden. Zunächst stellte Schiefbahn früh die Weichen: Brian Drubel brachte die Gäste in Führung (15.), ehe Patrick Leenen mit zwei Treffern (27., 35.) auf 3:0 erhöhte. Noch vor der Pause verkürzte Semih Sever für Strümp (38.), doch nach dem Seitenwechsel stellte Leenen mit seinem dritten Tor zunächst den alten Abstand wieder her (49.).

Im Heinmspiel setzte sich der Hülser SV mit 4:2 gegen den FC Hellas Krefeld durch und rückt mit nun 40 Punkten auf Rang drei vor. Zunächst brachte Bonko Smoljanovic die Gäste in Führung (29.), ehe Tomek Geerkens kurz vor der Pause ausglich (44.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Mike Königshausen (47.), Kevin Czompel (52.) und Matthias Dohmen (56.) innerhalb weniger Minuten für eine klare Führung der Gastgeber. Smoljanovic verkürzte später per Foulelfmeter (77.), doch am Sieg des Hülser SV änderte das nichts. Hellas bleibt im Mittelfeld.

Der VfB Uerdingen gewann beim TSV Kaldenkirchen mit 2:0 und festigt im Topspiel Rang zwei. Burhan Sahin brachte die Gäste zunächst in Führung (21.), ehe er nach der Pause per Foulelfmeter nachlegte (54.). Kaldenkirchen bleibt trotz der Niederlage mit 37 Punkten im oberen Tabellenfeld und steht weiterhin auf Rang fünf, während Uerdingen als Zweiter seinen Vorsprung auf Kaldenkirchen auf neun Punkte ausgebaut hat.

Der SC Niederkrüchten siegte gegen die DJK VfL Willich mit 2:1 und verbessert sich auf Rang 13. Zunächst brachte Patrick Jokiel die Gäste in Führung (18.), ehe Tom Vogl per Foulelfmeter ausglich (58.). In der Schlussphase traf Robin Vogl zum Sieg (74.). Willich bleibt nach der Niederlage mit 37 Punkten auf Rang sechs, Niederkrüchten punktet im unteren Mittelfeld.

Spieltext Vik. Anrath - TSV Bockum II

Spieltext VfR Fischeln II - SC Waldniel

Morgen, 15:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld Anadolu TuS Gellep TuS Gellep 15:15 PUSH

Spieltext Anadolu - TuS Gellep

Spieltext TSV Meerbus. III - Brüggen II

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Hülser SV - TSV Kaldenkirchen

So., 22.03.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Rhenania Hinsbeck

So., 22.03.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - VfR Krefeld-Fischeln II

So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SSV Strümp

So., 22.03.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Niederkrüchten

So., 22.03.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - SC Viktoria 07 Anrath

So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Meerbusch III

So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Schiefbahn



25. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - FC Hellas Krefeld

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Waldniel

So., 29.03.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - Hülser SV

So., 29.03.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - DJK VfL Willich

So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Krefeld-Bockum II

So., 29.03.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TuRa Brüggen II

So., 29.03.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - VfB Uerdingen

So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TuS Gellep

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