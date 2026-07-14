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Schiedsrichtervereinigung feiert Doppelaufstieg
Teaser KREIS DILLENBURG: +++ Doppelaufstieg bei Schiedsrichtern: Ali Akman und Leon Pfeiffer erreichen die Fußball-Gruppenliga und schaffen den Sprung in die erste Verbandsspielklasse +++
Dillenburg. Der Fußballkreis Dillenburg stellt in der Saison 2026/2027 nach dem Abstieg der SG Eschenburg keinen Verein in der Gruppenliga. Dafür feierte die Schiedsrichtervereinigung Dillenburg einen Doppelaufstieg: Mit Ali Akman (34, TSV Steinbach) und Leon Pfeiffer (22, SV Herborn) steigen gleich zwei Unparteiische in die Gruppenliga auf und schaffen somit den Sprung in die erste Verbandsspielklasse.