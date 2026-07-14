Schiedsrichtervereinigung feiert Doppelaufstieg

Leon Pfeiffer (li.) und Ali Akman vertreten den Fußballkreis Dillenburg als Schiedsrichter in der Gruppenliga. © Jonathan Ortmann

Dillenburg. Der Fußballkreis Dillenburg stellt in der Saison 2026/2027 nach dem Abstieg der SG Eschenburg keinen Verein in der Gruppenliga. Dafür feierte die Schiedsrichtervereinigung Dillenburg einen Doppelaufstieg: Mit Ali Akman (34, TSV Steinbach) und Leon Pfeiffer (22, SV Herborn) steigen gleich zwei Unparteiische in die Gruppenliga auf und schaffen somit den Sprung in die ​erste Verbandsspielklasse.