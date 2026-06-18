 2026-06-18T10:39:41.025Z

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Schiedsrichtervereinigung erhält vier neue Ehrenmitglieder

Teaser KREIS DILLENBURG: +++ Die Schiedsrichtervereinigung Dillenburg hat bei ihrem Ehrungsabend verdiente Unparteiische für ihre langjährige Tätigkeit auf den Fußballplätzen ausgezeichnet +++

von Redaktion · Heute, 18:20 Uhr · 0 Leser
Die geehrten Schiedsrichter halten dem Fußball schon seit vielen Jahrzehnten die Treue. Neue Ehrenmitglieder sind Roland Horschitz (vorn l.), Harald Klabunde (hinten, Dritter v. r.), Karl-Bernd Kring (vorn, Vierter v. l.) und Thomas Bieber. © Dominik Bräunche
Die geehrten Schiedsrichter halten dem Fußball schon seit vielen Jahrzehnten die Treue. Neue Ehrenmitglieder sind Roland Horschitz (vorn l.), Harald Klabunde (hinten, Dritter v. r.), Karl-Bernd Kring (vorn, Vierter v. l.) und Thomas Bieber. © Dominik Bräunche

Herborn. Die Schiedsrichtervereinigung Dillenburg hat bei ihrem Ehrungsabend im Sportheim des FC Germania Hörbach viele verdiente Unparteiische für ihre langjährige Tätigkeit auf den Fußballplätzen ausgezeichnet.

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