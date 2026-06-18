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Schiedsrichtervereinigung erhält vier neue Ehrenmitglieder
Teaser KREIS DILLENBURG: +++ Die Schiedsrichtervereinigung Dillenburg hat bei ihrem Ehrungsabend verdiente Unparteiische für ihre langjährige Tätigkeit auf den Fußballplätzen ausgezeichnet +++
Herborn. Die Schiedsrichtervereinigung Dillenburg hat bei ihrem Ehrungsabend im Sportheim des FC Germania Hörbach viele verdiente Unparteiische für ihre langjährige Tätigkeit auf den Fußballplätzen ausgezeichnet.