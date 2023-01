Schiedsrichterturnier: Türkischer SV vollführt Freudentänze 2:1-Endspielsieg beim Wiesbadener Schiriturnier über die starken Youngster von Biebrich 02 +++ 3000 Fans an drei Tagen und Top-Stimmung +++ Ein atmosphärischer Wermutstropfen

Wiesbaden. Das von der Wiesbadener Schiedsrichter-Vereinigung perfekt organisierte Turnier in der Horst-Bundschuh-Halle am Elsässer Platz bleibt der Magnet und Motor des Wiesbadener Fußballs. Am ersten Tag fast 1000 Zuschauer, am zweiten und dritten jeweils 1000 und mehr – die Resonanz spricht für sich. Gruppenligist Türkischer SV gewann das Endspiel gegen die junge Formation des FV Biebrich 02, die mit Tempo, Technik und tollen Toren begeisterte. Ein Acht-Meter-Strafstoß brachte die Entscheidung, der TSV gewann nach Toren von Berkan Uludag und Neuzugang Mohammed Tahiri (per Acht-Meter-Strafstoß) gegen die junge Formation des Verbandsligisten 2:1, nachdem die 02er durch Emirkan Dorul in Führung gegangen waren.