Schiedsrichterobmann Robert Fischer: »Kein exklusives Fußballproblem«

Ein Spielabbruch in der A-Klasse vor eineinhalb Wochen schlug in Fußball-Niederbayern hohe Wellen. Nach Beleidigungen entschied sich der junge Schiedsrichter Tobias Gottschalk, die Partie in Kollnburg abrupt und vorzeitig zu beenden. FuPa hat sich mit Bezirksschiedsrichterobmann (BSA) Robert Fischer über den Vorfall unterhalten. Wie bewertet der erfahrene Referee die Entscheidung, wird der Amateurfußball immer aggressiver und was könnte helfen?
FuPa: Robert, der Spielabbruch in der Partie zwischen dem SV Kollnburg und der SG Neukirchen/Elisabethszell sorgte unlängst für Schlagzeilen. Gästeanhänger sollen den jungen Unparteiischen mehrmals und heftig beleidigt haben. Daraufhin brach er die Partie ab. Kannst du dich an einen ähnlichen Fall erinnern und wie schätzt du die sicher nicht einfach zu bewertende Gemengelage ein?
Robert Fischer (59): Ich kann mich tatsächlich an keinen ähnlichen Fall erinnern. Auf die SG Neukirchen/Elisabethszell wird sicher eine Strafe für das Fehlverhalten ihrer Zuschauer zukommen. Der Spielabbruch an sich steht aber auf wackligen Füßen. Genau für solche Situationen ist nämlich das "Stopp-Konzept" entwickelt worden. Der junge Kollege hätte zunächst das Spiel unterbrechen, die Teams in die jeweiligen Strafräume schicken und die Kapitäne im Mittelkreis zu sich zitieren müssen, um so die Lage zu beruhigen. Das ist aber nicht passiert. Es gab zu diesem Zeitpunkt keinen triftigen Grund, das Spiel abzubrechen, denn es lag kein tätlicher Angriff auf Spieler, Zuschauer oder Schiedsrichter vor. Es würde mich deshalb nicht wundern, wenn die Partie neu angesetzt werden würde.
So ehrlich muss man sein: Beleidigungen, auch weit unter der Gürtellinie, sind Alltag auf und neben den Fußballplätzen der Republik. Das ist jetzt kein neues Phänomen. Aber wie ist dein Eindruck, hat sich das Problem in den vergangenen Jahren verschärft?
Ja, das hat sich durchaus verschärft in den vergangenen Jahren. Der Ton wird rauer, die Sitten verrohen. Aber das ist jetzt kein exklusives Fußballproblem, sondern vielmehr ein gesellschaftliches Problem. Man muss sich ja nur mal umsehen: Polizisten werden attackiert, aber auch Rettungskräfte oder Bürgermeister. Eine bedenkliche Entwicklung.
Wie würdest du beispielsweise als erfahrener Schiedsrichter reagieren, wenn du bei einem Spiel von außen übel beleidigt wirst?
Ich sage es ganz deutlich: Der Fußballplatz ist kein rechtsfreier Raum. Wer mich heftig beleidigt, den picke ich mir heraus und dann erfolgt eine Anzeige. Dann hat die Person ein Strafverfahren am Hals.
Was müsste deiner Meinung nach passieren, um die Problematik besser in den Griff zu bekommen?
Natürlich sind da in erster Linie die Vereine gefordert. Das darf sich nicht immer weggeduckt werden. Es sind doch meistens immer dieselben, die am Fußballplatz schnell mit Beleidigungen um sich werfen. Da muss dann halt mal ganz klar von den Vereinsverantwortlichen ein Zeichen gesetzt werden, um die einzubremsen. Und freilich dürfen auch die umstehenden Zuschauer mal den Mund aufmachen und sagen: Jetzt reicht`s aber! Das würde ich mir wünschen. Ein wirksames Mittel aus Vereinssicht wäre meines Erachtens auch, wenn die Verbandsstrafen, die der Klub für das Fehlverhalten seiner Zuschauer aufgebrummt bekommt, auf die Übeltäter umgelegt werden würden. Ich bin mir sicher, dass sich dann viele genau überlegen werden, ob sie das nochmal so machen.
Stetige Beleidigungen dürften sich auch auf die Nachwuchsarbeit im Schiedsrichterwesen negativ auswirken. Wer stellt sich schon gerne freiwillig auf den Fußballplatz, um dann möglicherweise wüst beschimpft zu werden. Haben die Schiedsrichter dadurch ein Nachwuchsproblem?
Bei der Neulingskursen registrieren wir im Grunde keinen Rückgang, das ist eher weniger das Thema. Die Zahlen sind stabil. Viel eher wird`s dann problematisch bei denjenigen, die erste Erfahrungen auf dem Platz und an der Pfeife machen. Die Absprungrate nach den ersten absolvierten Spielen ist relativ hoch. Nicht wenige hören nach den ersten, oft negativen Eindrücken wieder auf.
Abschließende Frage: Was wird von eurer Seite getan, um jungen Schiedsrichtern den Einstieg zu erleichtern und sie auf solche Situationen vorzubereiten?
In den Kursen werden selbstverständlich auch solche heiklen Situationen thematisiert. Zu Beginn werden Neulinge auch immer von erfahrenen Schiedsrichtern zu den Spielen begleitet. An die können sie sich jederzeit wenden, wenn sie Hilfe brauchen. Zudem gibt es in den einzelnen Schiedsrichtergruppen auch jeweils einen Vertrauensschiedsrichter als Ansprechpartner, an die man sich jederzeit wenden kann und die genau für solche Dinge geschult werden.