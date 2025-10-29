Schiedsrichterobmann Robert Fischer: »Kein exklusives Fußballproblem«

Bezirksschiedsrichterobmann Robert Fischer hat in seiner langen Laufbahn schon vieles erlebt. – Foto: Helmut Weiderer

Ein Spielabbruch in der A-Klasse vor eineinhalb Wochen schlug in Fußball-Niederbayern hohe Wellen. Nach Beleidigungen entschied sich der junge Schiedsrichter Tobias Gottschalk, die Partie in Kollnburg abrupt und vorzeitig zu beenden. FuPa hat sich mit Bezirksschiedsrichterobmann (BSA) Robert Fischer über den Vorfall unterhalten. Wie bewertet der erfahrene Referee die Entscheidung, wird der Amateurfußball immer aggressiver und was könnte helfen?

FuPa: Robert, der Spielabbruch in der Partie zwischen dem SV Kollnburg und der SG Neukirchen/Elisabethszell sorgte unlängst für Schlagzeilen. Gästeanhänger sollen den jungen Unparteiischen mehrmals und heftig beleidigt haben. Daraufhin brach er die Partie ab. Kannst du dich an einen ähnlichen Fall erinnern und wie schätzt du die sicher nicht einfach zu bewertende Gemengelage ein?

Robert Fischer (59): Ich kann mich tatsächlich an keinen ähnlichen Fall erinnern. Auf die SG Neukirchen/Elisabethszell wird sicher eine Strafe für das Fehlverhalten ihrer Zuschauer zukommen. Der Spielabbruch an sich steht aber auf wackligen Füßen. Genau für solche Situationen ist nämlich das "Stopp-Konzept" entwickelt worden. Der junge Kollege hätte zunächst das Spiel unterbrechen, die Teams in die jeweiligen Strafräume schicken und die Kapitäne im Mittelkreis zu sich zitieren müssen, um so die Lage zu beruhigen. Das ist aber nicht passiert. Es gab zu diesem Zeitpunkt keinen triftigen Grund, das Spiel abzubrechen, denn es lag kein tätlicher Angriff auf Spieler, Zuschauer oder Schiedsrichter vor. Es würde mich deshalb nicht wundern, wenn die Partie neu angesetzt werden würde. So ehrlich muss man sein: Beleidigungen, auch weit unter der Gürtellinie, sind Alltag auf und neben den Fußballplätzen der Republik. Das ist jetzt kein neues Phänomen. Aber wie ist dein Eindruck, hat sich das Problem in den vergangenen Jahren verschärft?

Ja, das hat sich durchaus verschärft in den vergangenen Jahren. Der Ton wird rauer, die Sitten verrohen. Aber das ist jetzt kein exklusives Fußballproblem, sondern vielmehr ein gesellschaftliches Problem. Man muss sich ja nur mal umsehen: Polizisten werden attackiert, aber auch Rettungskräfte oder Bürgermeister. Eine bedenkliche Entwicklung.

Wie würdest du beispielsweise als erfahrener Schiedsrichter reagieren, wenn du bei einem Spiel von außen übel beleidigt wirst?

Ich sage es ganz deutlich: Der Fußballplatz ist kein rechtsfreier Raum. Wer mich heftig beleidigt, den picke ich mir heraus und dann erfolgt eine Anzeige. Dann hat die Person ein Strafverfahren am Hals. Rauer Ton: Haben die Schiedsrichter ein Nachwuchsproblem?