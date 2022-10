Schiedsrichtermangel im WFV Neue Infos kommen vom Fußball-Bezirk Enz/Murr.

Gerade jüngere Schiedsrichter*innen werden bei den ersten Einsätzen betreut. So auch der junge Schiedsrichter bei seinem ersten Einsatz in der C-Jugend-Kreisstaffel. Hier liegen die Probleme meist in den Zuschauern, aber auch auf der Bank, so auch in diesem Spiel.

Nach einem vermeintlichen Foulspiel geht man aufs Spielfeld und reklamiert beim Schiedsrichter. Weiteres Reklamieren bei Entscheidungen, „was soll der Scheiss, sollen wir hier Schach spielen“, „der soll seine Schiedsrichtertätigkeit überdenken“. Weil der Schiedsrichter nicht sofort auf den Wechselwunsch reagiert, heißt es „blind und taub, oder was“. Die Bitte des Betreuers sich doch zurückzuhalten wurde abgetan. Solch ein Verhalten färbt auch auf die Spieler ab, die dann auch, wie die Trainer, meinen in der Championsleague zu sein. Müssen wir uns fragen warum es einen Mangel an Schiedsrichter*innen gibt, wenn sich Trainer, in einer Vorbildfunktion, sich verhalten wie die Axt im Wald?

