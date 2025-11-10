Schiedsrichterleistung „für beide Teams unterirdisch“

Marc Borgmann eröffnete die obligatorische Pressekonferenz nach der Partie der Fußball-Oberliga zwischen dem TSV Victoria Clarholz und dem SV Schermbeck mit den Worten: „Wir haben ein sehr wildes Spiel gesehen, und ich bin gespannt, wie die beiden Trainer die Auseinandersetzung gesehen haben.“

Sowohl Gästecoach Engin Yavuzaslan als auch Christian Lichte von der Victoria hatten für den Spielverlauf über das reine Ergebnis hinaus indes kaum Worte übrig. Die Leistung von Schiedsrichter Selim Erk (Holsterhausen) beherrschte unter allen Beteiligten die Nachbetrachtung der 2:3 (0:2)-Niederlage der Gastgeber.

Für die erste Aufregung sorgte der Schermbecker Führungstreffer, den Jamal El Mansoury erzielte (7.), nachdem Miles Grumann eine Flanke von Jos Heinrich Krechting mit dem Oberarm zum Torschützen weitergeleitet hatte. Mit einer Vielzahl an weiteren höchst zweifelhaften Entscheidungen, deren Schilderungen hier jegliches Maß überschreiten würden, war der Unparteiische maßgeblich dafür verantwortlich, dass die 270 Zuschauer eine überaus hektische Begegnung mit vielen Unterbrechungen erlebten. Als „für beide Teams unterirdisch“ beschrieb Gästetrainer Yavuzaslan die Leistung des Schiedsrichtergespanns.

Leon van der Veen und Can Yilmaz hatte in aussichtsreichen Situationen bereits in den ersten Minuten der Mut zum Torabschluss gefehlt. Auch ein Kopfball von Nick Flock nach Flanke von van der Veen (9.), und ein zu ungenaues Zuspiel vor das Tor durch Marco Pollmann, der zuvor einen zu kurzen Rückpass von Schermbecks Kapitän Yannick Babo erlaufen hatte (21.), entwickelten nur ein wenig Torgefahr. Mehr Konsequenz im Abschluss bewiesen die Gäste, die durch Eren Özat nach Zuspiel von El Mansoury zum 0:2 (42.) trafen.

Erst in der zweiten Halbzeit gelang es den Clarholzern, den Gegner in die eigene Spielfeldhälfte zurückzudrängen, und spätestens nach dem Anschlusstor durch Nick Flock, der einen Strafstoß nach Foul an Philip Lamkemeyer zum 1:2 (61.) nutzte, war die Victoria zurück im Spiel. Mitten in dieser Clarholzer Drangphase traf Schiedsrichter Erk eine seiner wenigen richtigen Entscheidungen, als er nach Foul von Markus Baum an Krechting erneut auf Strafstoß entschied. Mehr als das 2:3 durch René Michen (87.) gelang der Victoria trotz Überzahl (Rot für Kiyau, 74.) nicht.

Victoria Clarholz: Hahne – Linus Kahraman, Linnemann, Baum – Aygün (80. Ströker), Lamkemeyer (86. Lazar Kahraman) – van der Veen (34. Papenfort), Yilmaz, Büscher (62. Michen) – Pollmann, Flock (68. Wiedemann).

Tore: 0:1 El Mansoury (7.), 0:2 Özat (42.), 1:2 Flock (61., Foulelfmeter), 1:3 Bollenberg (70., Foulelfmeter), 2:3 Michen (87.).