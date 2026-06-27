 2026-06-24T10:25:44.617Z

Interview

Schiedsrichterin Michel: „Die Kirsche auf der Sahnetorte“

Fabienne Michel gehört zur deutschen Elite ihres Fachs +++ Im Interview spricht die 31-Jährige über ihr Saisonfazit und die erneute Auszeichnung zur DFB-Schiedsrichterin des Jahres

von Stefan Mannshausen · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Mit Auszeichnung am Ende der Saison: Hinter der DFB-Schiedsrichterin Fabienne Michel vom TSV Gau-Odernheim liegt eine erfolgreiche Spielzeit 2025/2026.
Mit Auszeichnung am Ende der Saison: Hinter der DFB-Schiedsrichterin Fabienne Michel vom TSV Gau-Odernheim liegt eine erfolgreiche Spielzeit 2025/2026. – Foto: iMAGO/Beautiful Sports

Verlinkte Inhalte

Oberliga Rhein-Pf-Saa
Gau-Odernh.
Fabienne Michel
Fabienne Michel

Südwest. Geht es nach ihren Kolleginnen und Kollegen, war in der abgelaufenen Spielzeit niemand besser als Fabienne Michel. Die Schiedsrichterin des TSV Gau-Odernheim wurde jüngst, wie schon 2024, erneut zur DFB-Schiedsrichterin des Jahres gewählt. Eine weitere Auszeichnung für die FIFA-Schiedsrichterin (seit 2022), hinter der eine Spielzeit voller Highlights liegt. Im Gespräch mit Allgemeinen Zeitung spricht die 31-Jährige über ihre persönliche Saisonbilanz, die „Kirsche auf der Sahnetorte” und die Regel-Neuerungen bei der Weltmeisterschaft.

Fabienne Michel, was trifft aktuell auf Sie zu? Voll im WM-Modus oder ist die Sommerpause bei ihnen gleichbedeutend mit einer Fußballpause?
Beides so ein bisschen, würde ich sagen. Ich schaue mir WM-Spiele an und verfolge das Ganze natürlich. Vor allem finde ich interessant, wie die neuen Regeln angewendet werden. Aber ich genieße gleichzeitig auch die freien Wochenenden ohne Fußballtermine.
Bei dieser Weltmeisterschaft gibt es mehrere Regel-Anpassungen. Neue Maßnahmen gegen Zeitspiel, gegen Unsportlichkeiten, Trinkpausen, weitere VAR-Befugnisse: Wie gefallen ihnen diese Neuerungen?
Ich habe bislang ein Spiel (Frauen-WM-Qualifikationsspiel Niederlande-Polen, Anm.) mit diesem neuen Regelwerk gepfiffen und gemerkt, dass es beispielsweise beim Zeitspiel schon so ist, dass ich mir, sobald der Ball im Aus ist, überlege, wann fange ich an, die Sekunden zu zählen. Im Team kann man sich das aber gut aufteilen und ich finde, dem Spiel tun diese Regeländerungen gut, weil sie „spieldienlich” sind.
Bei den Fans kommen viele dieser Änderungen gut an.
Und sie sind auch wirklich cool für die Schiedsrichter. Denn was war davor denn unsere Alternative bei Unterbrechungen? Da sind wir zu den Spielern hingegangen, haben mal gerufen, gepfiffen oder gelbe Karten verhängt. Jetzt erlauben uns die Regeln, Situationen einheitlicher zu lösen und Zeitspiele und Unsportlichkeiten konsequenter zu ahnden.