Schiedsrichterin Michel: „Die Kirsche auf der Sahnetorte“

Bei dieser Weltmeisterschaft gibt es mehrere Regel-Anpassungen. Neue Maßnahmen gegen Zeitspiel, gegen Unsportlichkeiten, Trinkpausen, weitere VAR-Befugnisse: Wie gefallen ihnen diese Neuerungen?

Ich habe bislang ein Spiel (Frauen-WM-Qualifikationsspiel Niederlande-Polen, Anm.) mit diesem neuen Regelwerk gepfiffen und gemerkt, dass es beispielsweise beim Zeitspiel schon so ist, dass ich mir, sobald der Ball im Aus ist, überlege, wann fange ich an, die Sekunden zu zählen. Im Team kann man sich das aber gut aufteilen und ich finde, dem Spiel tun diese Regeländerungen gut, weil sie „spieldienlich” sind.