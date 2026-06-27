Schiedsrichterin Michel: „Die Kirsche auf der Sahnetorte“

Südwest. Geht es nach ihren Kolleginnen und Kollegen, war in der abgelaufenen Spielzeit niemand besser als Fabienne Michel. Die Schiedsrichterin des TSV Gau-Odernheim wurde jüngst, wie schon 2024, erneut zur DFB-Schiedsrichterin des Jahres gewählt. Eine weitere Auszeichnung für die FIFA-Schiedsrichterin (seit 2022), hinter der eine Spielzeit voller Highlights liegt. Im Gespräch mit Allgemeinen Zeitung spricht die 31-Jährige über ihre persönliche Saisonbilanz, die „Kirsche auf der Sahnetorte” und die Regel-Neuerungen bei der Weltmeisterschaft.