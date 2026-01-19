Schiedsrichtergruppe trauert und Trainerwechsel in der Oberliga

SRG Reutlingen

Diese Informationen teilt die Schiedsrichtergruppe mit:

Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter,



mit großer Bestürzung haben wir die Nachricht erhalten, dass uns unser Sportkamerad Willy Kommer am Donnerstag, den 08.01.2026 für immer verlassen hat.



Zuletzt durften wir ihn bei unserem Ehrungsabend im November 2025 mit einer besonderen Ehrung für 60 Jahre Schiedsrichter-Tätigkeit beim TSV Undingen ehren und bis unmittelbar vor seinem Tod war er als Inhaber seines Friseur-Salons in Sonnenbühl tätig. Seine Schiedsrichtertätigkeit hatte er im Jahr 1964 begonnen, im Schiedsrichter-Ausschuss unter dem damaligen Obmann Robert Claß engagierte er sich als Jugend-Einteiler und unseren langjährigen Lehrwart Heinz-Werner Zwicknagel begleitete er regelmäßig zu dessen Schulungsabenden quer durch das Verbandsgebiet. Willy hätte am 14. April dieses Jahres seinen 80. Geburtstag gefeiert.



Leider können wir nicht mehr persönlich von ihm Abschied nehmen. Gemäß seinem letzten Willen wird es keine öffentliche Beerdigung und keine Trauerfeier geben. Stattdessen sollen, wollen und werden wir Willy Kommer als engagierten Schiedsrichter und guten Freund in Erinnerung behalten.